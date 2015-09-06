به گزارش خبرنگار مهر، علی اباذری عصر یکشنبه در بازدید معاون سیاسی اجتماعی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از این سازمان افزود: این سازمان تلاش کرده که زبان فارسی در تدوین استانداردهای بینالمللی، سهم بیشتری داشته باشد که این امر محقق شده است.
وی ادامه داد: موفق شدیم که تعدادی از واژگان فارسی را در بخشهایی از تدوین استانداردهای بینالمللی وارد کنیم که این امر به پُررنگ شدن نقش زبان فارسی در زمینه تدوین این استانداردها کمک شایانی کرده است.
اباذری فعالیتهای بینالمللی سازمان ملی استاندارد را بسیار مهم و قابل توجه دانست و از حوزه نانو به عنوان یکی از حوزههای بسیار مهمی که این سازمان در آن ورود کرده، نام برد.
اباذری گفت: به رغم کمسابقه بودن سازمان ملی استاندارد در زمینه ورود به حوزه نانو، راهبردی تعدادی از استانداردهای بینالمللی در حوزه نانو را این سازمان عهدهدار شده است.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران افزود: به طور کلی، راهبردی و هدایت تعداد قابل توجهی از استانداردهای بینالمللی در حوزههای مختلف را این سازمان عهدهدار شده و فعالیتها در این راستا دنبال میشود.
وی در پایان گفت: سازمان ملی استاندارد ایران فعالیتهای خود در سطح ملی و بینالمللی را با جدیت دنبال میکند و به موازات فعالیتهای داخلی، با سازمانهای ذیربط بینالمللی نیز مشارکت و همکاری دارد.
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