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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۲۰:۳۲

توافق هسته ای کنونی یک تحول عظیم است / برجام مصداق توافق خوب است

توافق هسته ای کنونی یک تحول عظیم است / برجام مصداق توافق خوب است

«کالین پاول» وزیر امور خارجه اسبق آمریکا امروز در اظهاراتی به دلایل خود برای موافقت با توافق هسته ای اشاره کرد و برجام را مصداق یک توافق خوب نامید.

به گزارش خبرگزاری مهر، «کالین پاول» وزیر امور خارجه اسبق آمریکا در مصاحبه امروز خود با شبکه تلویزیونی اِن بی سی در اظهاراتی دلایل خود را برای موافقت با توافق جامع هسته ای ۱۴ جولای (۲۳ تیر ماه) میان کشورهای ۱+۵ با ایران موسوم به برجام تشریح کرد.

پاول در سخنان خود نگرانی مخالفان درخصوص اجرای برجام را بی مورد خواند و گفت: توافق هسته ای کنونی، مصداق یک توافق خوب است.

وی در واکنش به نگرانی مخالفانی که این توافق را موجب تسریع پیگیری تسلیحات هسته ای توسط ایران می دانند، گفت که مسئولین ایرانی پیش از این توافق مخصوصاً در ۱۰ سال گذشته بدون هیچ گونه محدودیتی و با سرعت تمام به سوی برنامه هسته ای حرکت می کردند.

وی ادامه داد: توافق کنونی یک تحول عظیم است؛ چرا که ما توانستیم به این وسیله سرعت هسته ای شدن ایران را با کندی مواجه سازیم و به عقیده من این کار بسیار مهم است.

پاول در ادامه به کاهش تعداد سانتریفیوژها و ذخایر اورانیوم ایران و نیز موافقت ایران با تعطیلی راکتور پلوتونیوم به عنوان حرکتی برجسته اشاره نمود.

کد مطلب 2906308

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