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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۲۰:۳۳

منابع امنیتی یمنی خبر دادند:

تعداد کشته‌های حمله موشکی اخیر به مأرب به ۳۰۰ نفر رسیده است

تعداد کشته‌های حمله موشکی اخیر به مأرب به ۳۰۰ نفر رسیده است

منابع امنیتی در یمن اعلام کردند که تعداد تلفات حمله موشکی ارتش و نیروهای مردمی به منطقه «صافر» واقع در استان مأرب به ۳۰۰ کشته از سربازان و افسران سعودی، اماراتی و بحرینی افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع امنیتی در یمن اعلام کردند که تعداد تلفات حمله موشکی ارتش و نیروهای مردمی به منطقه «صافر» واقع در استان مأرب به ۳۰۰ کشته افزایش یافته است.

به گفته این منابع، سربازان و افسران سعودی، اماراتی و بحرینی در میان کشته های این حادثه دیده می شوند.

​منابع مذکور همچنین تصریح کردند که این میزان تلفات گسترده به این دلیل است که در زمان انجام حمله موشکی، شمار زیادی از افسران و سربازان سعودی، بحرینی و اماراتی به منظور برنامه ریزی جهت ادامه حملات به یمن، در یک مکان مشخص گرد هم آمده بودند.

گفتنی است، ارتش و نیروهای مردمی یمن روز جمعه هفته گذشته با شلیک موشک «توشکا» محل تجمع افسران ائتلاف ضد یمن در منطقه «صافر» واقع در استان مأرب را هدف قرار دادند.

به دنبال این حمله، مقامات سعودی، اماراتی و بحرینی مجموعا به کشته شدن ۶۰ نظامی خود اذعان کردند.

کد مطلب 2906313

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