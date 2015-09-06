به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا کاظمزاده عصر یکشنبه در پنجمین شورای ترافیک شهرستان شاهرود طی سال جاری که در سالن جلسات فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود برگزار شد، ضمن بیان اینکه تردد اتوبوسهای شهری در مسیرهای بینشهری ممنوع است، گفت: شهرداری و سازمان اتوبوسرانی شهر شاهرود باید بدانند که اتوبوسهای موجود به دلیل طراحی ویژه داخل شهر و موارد ایمنی چون فقدان کمربند ایمنی، ویژه تردد در داخل شهر هستند و تردد آنها در بیرون از شهر مخالف متن صریح قانون است.
همچنین تأکید کرد: متأسفانه سالهای سال تردد بین روستاهای شهرستان شاهرود حتی با فواصل ۳۵کیلومتری توسط اتوبوسهای درونشهری انجام میشود که این امر در صورت بروز تصادفات و سوانح، مجموعه شهرداری و ازجمله راننده اتوبوس را با مشکلات خاصی روبرو میسازد.
وی افزود: در صورت بروز حادثه برای اتوبوسهای درونشهری در معابر برونشهری قطعاً خودرو به دلیل نبود امکانات فنی استاندارد و تجهیزات سفر برونشهری مقصر حادثه شناخته میشود اما ازآنجاکه خودروساز این اتوبوسها را ویژه حملونقل درونشهری طراحی کرده است، قطعاً استفادهکننده از این وسایل نقلیه مقصر حادثه شناخته خواهند شد لذا باید درباره این مشکلات تدابیری اندیشید.
جرائم رانندگی صرف تابلوهای راهنمایی شود
عضو شورای ترافیک شهرستان شاهرود همچنین خواستار پیگیری مخارج بخشی از جرائم رانندگی در تجهیز تابلوهای معابر شد و گفت: طبق قانون بخشی از هزینه جرائم رانندگی به شهرداری هر شهر اعطا و خرج بهسازی تابلوهای راهنمایی و رانندگی شده اما این موضوع در شاهرود عملیاتی نمیشود.
کاظمزاده همچنین خطاب به خانوادهها و آموزشوپرورش، گفت: برای سرویس ایاب و ذهاب فرزندان و دانش آموزان میبایست صلاحیت رانندگان از ناجا اخذ شود همچنین تائید گواهینامه پایه دو، الف هر شخص ویژه حملونقل دانش آموزان توسط پلیس راهور اعلام میشود که باید به این مسئله توجه ویژه کرد و فرزندان را در اختیار هر شخصی نگذاشت.
وی بابیان اینکه خودروهای حمل دانش آموزان میبایست توسط نیروی انتظامی کنترل و تائید صلاحیت شوند و تابلوی مخصوص داشته باشند، گفت: ظرفیت مجاز دانش آموزان مخصوصاً در مقطع ابتدایی باید موردتوجه باشد چراکه برخی افراد با قبول مسئولیت بیش از ظرفیت خودرو به منافع مالی میاندیشند که این مهم خلاف قانون است و در صورت بروز حادثه، بیمه تنها به تعداد ظرفیت خودرو خسارت و هزینه درمان پرداخت میکند پس خانوادهها میبایست به این موضوع نیز توجه کافی داشته باشند.
آمادگی کامل شاهرود برای پذیرایی از موج نهایی مسافران تابستانی
معاون اجتماعی فرماندار ویژه شهرستان شاهرود در این نشست، با اشاره به شروع سفرهای آخر فصل تابستانی ضمن تأکید بر آمادگی کامل شهرستان برای پذیرایی از موج نهایی مسافران تابستانی، گفت: نهادهای انتظامی، امدادی و خدماتی مانند هرسال، در ده روز پایانی تعطیلات تابستانی به حالت آمادهباش خواهند بود.
حسن ترکمانی همچنین با اشاره به فراهم آوردن زیرساختهای شهری در موضوع استقبال از مسافران تابستانی، بیان داشت: در این ایام که واپسین سفرهای هموطنانمان انجام میپذیرد، کلیه زیرساختها ازجمله اقامتگاهها، پارکها، معابر، رستورانها، خبازی ها، تعیین نوبت مکانیک خودروها و ... در دستور کار نهادهای اجرایی قرار گیرد.
وی ادامه داد: با تعامل و همراهی میتوان میزبان خوبی برای اتمام دور پایانی سفرهای تابستانی هموطنانمان مخصوصاً زائران امام هشتم شیعیان(ع) بود که تجربه این تعاملات در بحث نمایشگاه نوروزی و ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی، بهخوبی مشاهده شد.
معاون فرماندار ویژه شهرستان شاهرود همچنین با اشاره به آغاز سال تحصیلی و بازگشایی دانشگاهها و مدارس، گفت: امیدواریم با تدابیر مأخوذه توسط سازمانهای ذیصلاح مانند شهرداری، اتوبوسرانی، نیروی انتظامی و آموزشوپرورش شروع خوبی را برای سال تحصیلی جدید داشته باشیم.
ترکمانی ضمن تأکید بر اصلاح دوربرگردان مقابل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، گفت: این دوربردان متأسفانه حوادث فوتی متعددی را برجای گذاشته است که میبایست توسط شهرداری شاهرود اصلاح شود چراکه از ابتدای سال تاکنون پنج مورد تلفات جانی در محدوده میدان الغدیر تا میدان شهدای هفتم تیر شاهرود رخداده است.
وی افزود: از سوی دیگر میبایست برای دانشآموزانی که در روستاهای نزدیکی شاهرود است تدابیری اندیشیده شود هماکنون تردد بین شهر و روستاهای دهملا، خوریان، قلعه شوکت و... برای دانش آموزان بسیار مشکل است که میبایست تدابیری اتخاذ شود.
سهم ۵۰ درصدی آموزشوپرورش از کرایه دانش آموزان روستایی
مسئول حملونقل و اتوبوسرانی شهرداری شاهرود نیز در این نشست، بابیان اینکه حملونقل اتوبوسی به خارج از شهر سالهاست رخ میدهد، گفت: سازمان اتوبوسرانی سالهای سال است که به همین شکل مسافران را در روستاهای متعدد شهرستان شاهرود جابجا کرده و تاکنون شاهد حادثهای نبوده است.
محمود عرب عامری خاطرنشان کرد: سازمانها و ارگانهای مختلف مانند آموزش پرورش همیشه برای جابجایی دانش آموزان به اردوهای خارج از شهر و تفریحگاهها و یا سازمانهایی دیگر مانند دانشگاه از اتوبوسرانی توقع دریافت خدمات دارند لذا نمیتوان در خارج از شهرها خدمات ارائه نکرد.
وی افزود: تنها مرکزی که چنین حجم اتوبوس و چنین آمادگی حملونقلی را در اختیار دارد، سازمان اتوبوسرانی شهرداری است لذا مردم، دانش آموزان، سازمانها، ارگانهای دولتی و غیردولتی همگی از اتوبوسرانی توقع خدماتدهی را به همه نقاط شهرستان دارند.
مسئول اتوبوسرانی شهرداری شاهرود همچنین با اشاره به اعتراض مردم در صورت عدم ارائه خدمات اتوبوسرانی به روستاها، گفت: کافی است یک روز اتوبوس شرکت واحد به روستایی مانند دهملا نرود آنوقت صدای اعتراض مردم روستا تا شاهرود میرسد.
عرب عامری، بیان داشت: لذا میبایست راهکاری برای حل این مشکلات پیدا کرد که درنهایت نه اتوبوسرانی و نه مردم دراینبین متضرر شوند.
اصلاح دوربردان دانشگاه آزاد ظرف یک ماه، رنگآمیزی سرعتگیرهای سطح شهر، بهسازی معابر برای تردد دانش آموزان، تائید صلاحیت رانندگان توسط ناجا، بررسی سهم ۵۰ درصدی آموزشوپرورش از کرایه دانش آموزان روستایی، بررسی نقاط حادثهخیز شهر کلاته خیج و ... از موضوعات مطروحه در این نشست بود که اعلام نتایج آن به نشست بعد موکول شد.
در این نشست درباره نحوه سرویسدهی ایاب و ذهاب به دانش آموزان در آستانه سال تحصیلی، افزایش حجم سرویسدهی اتوبوسرانی به مسافران درونشهری و مدیریت سفرهای ده روز پایانی شهریورماه در مسیر تردد زائران حرم امن رضوی(ع) بحث و تبادلنظر شد.
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