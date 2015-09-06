به گزارش خبرنگار مهر، عدیل سروی شامگاه یکشنبه در جلسه برنامه ریزی و توسعه کشاورزی استان اردبیل اضافه کرد: این میزان اعتبار در سال جاری و برای اجرای طرح های آبیاری تحت فشار در بیش از هشت هزار هکتار از اراضی استان سرمایه گذاری خواهد شد.

وی با اشاره به آورده شخصی کشاورزان برای اجرای طرح های آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی تاکید کرد: با احتساب آورده ۱۵ درصدی زارعان این رقم به حدود ۳۰۰ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

رئیس جهاد کساورزی استان رقم ۲۴۰ میلیارد ریالی را کمک های بلاعوض دولت در این زمینه برشمرد و تصریح کرد: از آغاز طرح آبیاری مدرن در کشور تاکنون بیش از ۱۵ هزار هکتار از اراضی این استان تحت پوشش قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در سال ۹۳ بیش از چهار هزار و ۱۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان در قالب این طرح قرار گرفت، ادامه داد: اعتبارات لازم برای برای عملیات اجرایی و نیز مطالعاتی از محل منابع بانکی تامین شده بود.

سروی متذکر شد: امسال نیز سه هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی برای اجرای طرح آبیاری مدرن مطالعه و آماده شده که با تامین بخش بخش اعتبارات این طرح در حال پیگیری و تداوم است.