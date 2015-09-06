چهارمین نمایشگاه گل و گیاه در کرج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه علی ترکاشوند شهردار کرج با اشاره به بخش های مختلف چهارمین نمایشگاه گل و گیاه این شهر گفت: فرش گلی با مساحت ۲۵۰۰ متر مربع در این نمایشگاه ایجاد شده است که همه گل های آن برگرفته از گیاهان قرآنی بوده و به همین دلیل باغ قرآنی نامگذاری شده است.

وی در ادامه با تاکید بر احیاء باغ شهر کرج گفت: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرج در این راستا از بخش خصوصی حمایت کرده و پشتیبانی خود را برای احیای باغشهر کرج تداوم خواهد داد.

ترکاشوند با اشاره به نمایشگاه های گل و گیاه کشور و همچنین نمایشگاه گل کرج تصریح کرد: کیفیت بسیاری از این نمایشگاه ها بالاتر از نمایشگاههای گل خارجی بوده و قابلیت رقابت با آنها را دارد.

وی در پایان قابلیت های اقتصادی گل و گیاه را جایگزین مناسبی برای اقتصاد نفتی دانست و اظهار امیدواری کرد که در آینده از این محل درآمد قابل توجهی عاید تولید کنندگان گل و گیاه و همچنین کشور شود.

در ادامه این مراسم محمد رضا زین العابدینی رئیس سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرج محور نمایشگاه گل و گیاه امسال را مشارکت مناطق ۱۲ گانه شهرداری کرج، سازمان زیبا سازی و پسماند ها و همچنین جلب حمایت های مردمی و بخش خصوصی عنوان کرد.