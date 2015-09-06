به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی بعدازظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از تعاونیها و کارآفرینان برتر استان سمنان، با تأکید بر اهمیت خلاقیت و ابتکار در کارها، افزود: باید از فرصتها و پتانسیلها کمال استفاده و بهرهوری را برد.
وی به فرصتهای مختلف برای فعالیت اقتصادی در کشور اشاره داشت و گفت: رقابت کشورهای غربی برای سرمایهگذاری در کشورمان بعد از تفاهم هستهای گواه بر این موضوع است.
تعاونیها بستر مناسبی برای ایجاد سرمایهگذاری
مقام عالی دولت در استان سمنان تعاونیها را بستر مناسبی برای ایجاد سرمایهگذاری اصولی درزمینهٔ های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و عمرانی دانست و گفت: با همکاری و همیاری میتوان برای رسیدن به توسعههای اقتصادی استفاده کرد.
وکیلی با اشاره به اینکه بهرهگیری از سه شاخصه نیروی انسانی، دانش و اندیشه برای به دست آوردن ارزشافزوده از هنرهای تعاونی بهحساب میآید ادامه داد: تعاونیها باید بر اساس رسالت و وظیفه خود باتدبیر این شاخصهها، ارزشافزوده برای کشور ایجاد کنند.
وی توسعه و ترویج فرهنگ تعاون را برای بالندگی کشور مهم دانست و افزود: تعاونیها و کارآفرینان باید تهدیدها را با انجام کار نو اخلاق به فرصت تبدیل و از آن بهره بگیرند.
تحجر و خودمحوری تهدید جدی برای جامعه
استاندار سمنان تصریح کرد: تحریمها تهدید نیست، بلکه تحجر و خودمحوری است که تهدید جدی است.
وکیلی به تصدیگری دولت در بخشهای مختلف اشاره و خاطرنشان کرد: تعاونیها با ایجاد ارزشافزوده باید به اقتصاد کشور کمک کنند و بخش دولتی نیز باید وابستگی شدیدش به اقتصاد نفتی را کنار بگذارد.
وی راهکار کم شدن حضور دولت در بخشهای مختلف اقتصادی در کشور را فعالیت کارآفرینان و حضور فعالتر تعاونیها برشمرد و گفت: بخش دولتی در اقتصاد باید حامی، تسهیلکننده و سیاستگذار باشد و فعالیت اصلی برای ایجاد ارزشافزوده بر عهده بخش تعاونی و خصوصی باشد.
وکیلی وجود ذخایر غنی معدنی را یکی از فرصتهای مطلوب استان سمنان دانست و ادامه داد: حتی کمبود آب در این استان، از نگاه یک کارآفرین خلاق، بهجای تهدید، فرصت تلقی میشود.
تعاون، بستر و زیرساختی برای تحقق اقتصاد مقاومتی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان نیز در این مراسم به ترویج توسعه فرهنگ تعاون و گسترش فعالیتهای تعاون گران اشاره داشت و از شیوع انعقاد تفاهمنامه با سازمانها و دستگاههای اجرایی بهعنوان یکی از راهکارهای موجود در برنامههای این اداره کل یادکرد و افزود: تعاون، بستر و زیرساخت اهدافی است که در قالب اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبـری مورد تأکید است.
اسماعیل غنیان با اشاره به اینکه تعاون بهعنوان یکی از اصول پذیرفتهشده اقتصادی در نظامهای گوناگون حاکم برجهان و از دیرباز موردتوجه دین مبین اسلام و بزرگان بوده است، اظهار داشت: تعاونیها جلوه و تبلوری از جامعه مدنی هستند که به علت رابطه عمیقی که با مردمدارند از مهمترین جلوههای مشارکت و حضور مردم محسوب میشوند.
وی بابیان اینکه بخش تعاون یکی از ارکان سهگانه اقتصاد است و میتواند نقش مؤثر و سرنوشت سازی در توسعه همهجانبه و پایدار کشور ایجاد کند، گفت: احصاء موانع و مشکلات تعاونیها و تلاش برای ارائه راهکارهای عملی بهمنظور رفع آنها و سیاستگذاریهای اساسی برای تقویت و توسعه تعاونی میتواند بسیار مؤثر باشد.
سهم ۱۴ میلیون دلاری تعاونیهای استان سمنان در صادرات
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان، از صادرات سالانه ۱۴ میلیون دلاری تعاونیهای این استان خبر داد و گفت: کالاهای صادراتی تعاونیها، عمدتاً تولیداتی با ارزشافزوده زیاد است.
غنیان اظهار کرد: در پنج ماه نخست امسال نیز بیش از سه میلیون دلار کالای تولیدی تعاونیهای این استان به کشورهای مختلف ازجمله عراق، ارمنستان، تاجیکستان، قزاقستان و دیگر جمهوریهای استقلالیافته شوروی سابق، ایتالیا، اسپانیا و برخی کشورهای اروپایی دیگر صادرشده است.
وی از تشکیل ۲۱ تعاونی جدید در پنجماهه نخست امسال خبر داد و تصریح کرد: این تعاونیها بالغبر ۴۷۰ فرصت شغلی ایجاد میکنند، ضمن اینکه سال گذشته نیز ۷۴ تعاونی در استان با ظرفیت ایجاد اشتغال یک هزار و ۸۳۰ نفر تشکیل شد.
بهرهبرداری از ۳۶ تعاونی استان سمنان طی ۱۸ ماه اخیر
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان، از نبود بازار مناسب بهعنوان یکی از جدیترین مشکلات تعاونیها در استان و کشور یادکرد و گفت: در همین راستا، زمینه حضور و مشارکت تعاونیهای استان در ۱۰ نمایشگاه داخلی و خارجی فراهمشده تا در این نمایشگاهها تولیدات و کالاهای تعاون گران استان بهطور مستقیم عرضه شود.
غنیان از به بهرهبرداری رسیدن ۳۶ تعاونی در استان طی ۱۸ ماه اخیر خبر داد و خاطرنشان کرد: این تعاونیها دارای ۳۲۳ عضو رسمی هستند و با سرمایهگذاری ۱۷۶ میلیارد ریالی که داشتهاند برای ۲۹۳ نفر شغل ایجاد کردهاند.
وی، توسعه و ترویج تعاونیها را مهمترین و اصلیترین رویکرد اداره کار و رفاه اجتماعی استان سمنان در سال جاری عنوان کرد و افزود: برای محقق شدن این رویکرد همکاریهایی با دستگاههای مختلف و ازجمله مراکز دانشگاهی استان آغازشده که در همین راستا تفاهمنامههای مختلفی با برخی دستگاهها و ازجمله دانشگاه آزاد نیز منعقدشده است.
۳۷۵ واحد نیمهکاره مسکن مهر تعاونی ساز در استان سمنان وجود دارد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان، با اشاره به فعالیت تعاونیهای استان در ساخت مسکن مهر، اظهار داشت: از ۳۰ هزار واحد ساختهشده استان سمنان ۱۰ هزار و ۵۴۸ واحد آن توسط این تعاونیهای ساختهشده که در حال حاضر ۹ هزار و ۲۱ واحد آن تحویلشده است.
غنیان، بابیان اینکه تنها ۳۷۵ واحد نیمهکاره مسکن مهر تعاونی ساز در استان وجود دارد که عمدتاً بین ۶۰تا ۹۵درصد پیشرفت فیزیکی دارند، افزود: وضعیت این واحدها را نیز تا پایان سال جاری مشخص و همگی آنها تحویل میشوند.
در دهمین جشنواره تعاونیها و کارآفرینان برتر استان سمنان، یک تعاونی کشوری، شش تعاونی و سه کارآفرین برتر استان سمنان تقدیر شدند.
بیش از یک هزار و ۲۰۰ تعاونی فعال در استان سمنان برای بیش از ۲۳ هزار و ۵۰۰ نفر اشتغالزایی داشتهاند.
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