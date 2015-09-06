گفتگوی تلفنی رئیس حزب «دموکراتیک لبنان» با بشار اسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «طلال ارسلان» رئیس حزب دموکراتیک لبنان با بشار اسد رئیس جمهور سوریه به صورت تلفنی گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، ارسلان در جریان این گفتگوی تلفنی کشته شدن شماری از شهروندان سوری در پی انفجار «السویداء» را به اسد تسلیت گفت.

ارسلان در جریان این گفتگو تصریح کرد: دروزیها در مقابل هرگونه توطئه تکفیریها برای ایجاد تفرقه میان مذاهب مختلف خواهند ایستاد.

رئیس حزب دموکراتیک لبنان اظهار داشت: هدف انفجار در منطقه «جبل العرب» واقع در سویداء سوریه به زانو درآوردن دروزیها در این منطقه بود.

گفتنی است، وقوع دو انفجار تروریستی در استان «سویداء» سوریه به کشته شدن «وحید البلعوس» از شخصیت های برجسته دروزیهای سوریه و ۳۶ تَن دیگر منجر شد.

نیروهای امنیتی سوریه اخیرا موفق شدند عامل این جنایت را که «وافی ابوترابی» نام دارد، بازداشت کنند.