تفاهم نامه همکاری بین ایلام و دو استان عراق امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری یکشنبه شب در نشست امضای تفاهم نامه همکاری اتاق های بازرگانی ایلام و استانهای بابل و دیوانیه عراق اظهار داشت: امروز بسیار خوشحال هستیم که این تفاهم نامه همکاری بین اتاق ایلام و اتاق بازرگانی استانهای عراق یعنی بایل و دیوانیه امضا شده است.

وی بیان داشت: با توجه به مشترکات فراوان ایلام و استان های همجوار در کشور عراق، قطعا ایجاد روابط تجاری در مرز مهران یکی از اولویت های مهم این استانها به شمار می رود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام بیان داشت: وظیه ما است که روابط تجاری بین اتاق های بازرگانی ایلام و استانهای عراق را تسهیل ببخشیم که در این راه از هچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

کلانتری از برقراری پرواز ایلام - مشهد و ایلام - نجف با توجه به درخواست مسئولان عراق خبر داد و گفت: لازمه این کار همکاری مسئولان عراقی است.

رفت و آمد تجار بین استان ایلام و استانهای عراقی باید تسهیل شود

رئیس اتاق بازرگانی استان ایلام در این نشست اظهار داشت: استان ایلام از ظرفیتهای بسیار زیادی در بخش کشاورزی، نفت و گاز، صنعتی و..برخوردار است که باید در جهت توسعه صادرات در مرز مهران استفاده شود.

شعبان فروتن بیان داشت: اتاق بازرگانی استان ایلام از آمادگی کامل برای مراودات تجاری با استانهای بایل و دیوانیه عراق که همجوار استان ایلام هستند، برخوردار است.

رئیس اتاق بازرگانی استان ایلام تصریح کرد: باید روابط تجاری اتاق بازرگانی ایلام و استانهای همجوار بیشتر و مستمر داشته باشد و علاوه بر این مشکلات و اختلافات تجار نیز حل و فصل شود.

وی افزود: نمایندگی های اتاق بازرگانی دو طرف در استان ایلام و استانهای بایل و دیوانیه باید فعال شود تا زمینه تسهیل در صادرات کالا در مرز مهران بیشتر از گذشته فعال شود.

فروتن افزود: هم اکنون استان ایلام از ظرفیتهای متنوعی در جهت صادرات کالا به استانهای عراق برخوردار است که مسئولان استانهای عراقی بر اساس نیازسنجی خود، کالاهای مورد را می توانند به استان ایلام اعلام کنند.

وی عنوان کرد: هم اکنون واحدهای تولیدی مختلفی در بخش مصالح ساختمانی، فولا، دام و طیور و.. در استان ایلام فعال است که توانایی صادرات این کالاها به استانهای همجوار در کشور عراق وجود دارد.

وی افزود: تعرفه های گمرکی در مرز مهران نسبت به دیگر مرزهای با عراق بالاتر است که البته این تعرفه ها در کشور عراق افزایش یافته است.

۴۷ هزار تجار در بابل عراق فعال هستند

صادق هاشم فاضل رئیس اتاق بازرگانی استان بابل عراق نیز در این نشست با ابراز خرسندی از تفاهم نامه همکاری بین ایلام و بایل عراق اظهار داشت: امیدواریم با همکاری ها و تفاهم نامه ها وارد فاز عملی شود.

وی بیان داشت: هم اکنون بیشتر کلاهای استان های عراق از کشور ترکیه وارد می شود که ما درصدد هستیم با توجه به موقعیت جغرافیایی، نیازهای خود را کشور ایران تامین کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی بابل عراق تصریح کرد: هم اکنون در استان دو میلیون نفری بابل عراق، ۴۷ هزار نفر تجار فعال است.

طبق تفاهم نامه همکاری بین استان ایلام و استانهای بابل و دیوانیه عراق، گسترش مراودات تجاری، فعال کردن اتاق بازرگانی در استانهای دو طرف، بالا بردن کیفت کالاهای صادر شده و...در دستور کار اتاق های بازرگانی ایلام و استانهای عراق قرار گرفته است.