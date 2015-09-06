اردبیل با کمبود نگارخانه مواجه است/ساخت اولین سالن نمایش روباز

به گزارش خبرنگار مهر، امیر رجبی شامگاه یکشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه نقاشی اردبیل در جمع خبرنگاران تصریح کرد: در حال حاضر با وجود تولیدات شاخص و پتانسیل های مطرح هنری به منظور ارائه آثار با کمبود نگارخانه مواجه ایم.

وی افزود: به همین منظور راه اندازی گالری «نقش خیال» با هدف ایجاد فضای مطمئن برای هنرمندان در حوزه هنری اردبیل دنبال می شود و تا پایان این هفته فعالیت خود را آغاز خواهد کرد تا به صورت مستمر نمایشگاه های هنری در این گالری دایر شود.

وی تاکید کرد: نه تنها در مرکز استان بلکه در شهرستان ها نیز نبود نگارخانه استاندارد یکی از معضلات هنرمندان است و ضرورت دارد به دلیل نیازی که احساس می شود دستگاه های متولی نسبت به ساخت چنین فضاهایی برنامه ریزی کنند.

سرپرست حوزه هنری استان به ضرورت راه اندازی نمایشگاه هایی که منجر به فروش آثار هنری شود تاکید کرد و متذکر شد: متاسفانه هر جند از نمایشگاه ها استقبال می شود اما فرهنگ خرید آثار هنری نهادینه نشده است.

رجبی آمیختگی هنر با زندگی مردم و ترویج هنر را از اهداف برگزاری نمایشگاه های هنری دانست و بیان داشت در این راستا حوزه هنری تمامی امکانات خود را بسیج کرده است.

وی همچنین به روند مطلوب احداث بوستان هنر جنب ساختمان اداری حوزه هنری اشاره کرد و افزود: مجری این پروژه شهرداری اردبیل است و روند مطلوبی را در ساخت آن شاهدیم که انتظار می رود تا پایان شهریور ماه راه اندازی شود.

به گفته سرپرست حوزه هنری استان در بخشی از بوستان هنر برای اولین بار سالن نمایش روباز تدارک دیده شده تا فیلم پخش شده و یا تئاتر خیابانی برای مردم اجرا شود.