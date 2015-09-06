پاسخ رهبری به درخواست واگذاری باغ سیب مهرشهر به مسئولان شهر کرج

به گزارش خبرنگار مهر سید حمید طهایی در مراسم افتتاحیه چهارمین نمایشگاه گل و گیاه کرج که عصر امروز در پارک چمران این کلانشهر برگزار شد، گفت: بدنبال نامه نگاری ما به محضر مقام معظم رهبری درباره باغ سیب مهرشهر ایشان پاسخ داده اند و خطاب به آقای سعیدی کیا مرقوم فرموده اند که با مسئولان شهری همکاری لازم صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه آقای آخوندی وزیر راه، مسکن و شهر سازی نیز هم اکنون پیگیر این موضوع است، تصریح کرد: در پی آن هستیم که از طریق این وزارت خانه زمین معوضی را به ازاء این باغ بدهیم تا بتوانیم باغ سیب را تملک کنیم.

گفتنی است محمود دادگو رئیس شورای اسلامی شهر کرج قبل از سخنرانی استاندار البرز در این مراسم طی سخنان کوتاهی اظهار امیدواری کرد که سال آینده نمایشگاه گل و گیاه کرج در باغ سیب مهر شهر برگزار شود.