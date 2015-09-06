به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای مقدماتی یورو ۲۰۱۶ یکشنبه شب نیز در نقاط مختلف اروپا ادامه یافت که در مهمترین بازی تیم ملی ترکیه در ورزشگاه کونیا اسپور با حساب ۳ بر صفر از سد هلند گذشت و شانس خود را برای حضور در مرحله پلی‌آف این مسابقات افزایش داد.

نیمه نخست این بازی با دو گل به سود میزبان به پایان رسید. اوگوزهان اوزیاکوپ در دقیقه ۸ با گل خود نخستین شوک را به مهمان وارد کرد. در دقیقه ۲۶ نیز آردا توران که پاس گل اول را داده بود با توپ‌ربایی و ضربه‌ای دقیق گل دوم را به ثمر رساند. توران در اوایل نیمه دوم به خاطر مصدومیت از زمین بیرون رفت. در اواخر نیمه دوم و در یک ضد حمله بازیکن ترکیه با خطا روی مدافع هلند صاحب توپ شد که داور در کمال تعجب دستور به ادامه بازی داد تا اینکه بوراک ایلماز از توپی که در اختیارش قرار گرفته بود به بهترین نحو استفاده کند و گل سوم را در دقیقه ۸۶ به ثمر برساند.

در این گروه تیم جمهوری چک مهمان لتونی بود و برتری ارزشمند ۲ بر یک را برابر این تیم رقم زد. دیوید لیمبرسکی (۱۳) و ولادیمیر داریدا (۲۵) دو گل تیم چک را در این مسابقه به ثمر رساندند و تنها گل میزبان را نیز آرتور ژوزینیس (۷۳) وارد دروازه چک کرد.

تیم چک با این برد ۱۹ امتیازی شد و موقتا به صدر جدول رده‌بندی گروه A صعود کرد. ایسلند با یک بازی کمتر و ۱۸ امتیاز دوم است. ترکیه با بردی که کسب کرد ۱۲ امتیازی شد و در رده سوم جدول قرار گرفت و شانس خود را برای حضور در پلی‌آف افزایش داد. هلند هم با ۱۰ امتیاز در مکان چهارم ایستاد و با اوضاعی بحرانی مواجه شد. هلندی‌ها حالا برای حضور در پلی‌آف هم باید چشم به نتایج ترکیه بدوزند. لتونی و قزاقستان نیز با ۴ و یک امتیاز در رده‌های بعدی ایستاده‌اند.

از گروه H این مسابقات تیم با حساب ۲ بر صفر مقابل کرواسی صدرنشین به برتری رسید. هر دو گل نروژ را جواینگ برگت (۵۱ و ۶۹) به ثمر رساند. نروژ با این پیروزی شگفت انگیز ۱۶ امتیازی شد و با یک امتیاز بیشتر از کرواسی جای این تیم را در صدر جدول گرفت. ایتالیا با ۱۵ امتیاز و یک بازی کمتر سوم است.

از این گروه تیم مالت پذیرای آذریجان بود که در نهایت جدال این دو تیم برنده نداشت و با تساوی ۲ - ۲ خاتمه یافت. این دو تیم شانسی برای صعود نداشتند.