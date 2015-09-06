به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، آیت الله علیرضا اعرافی در دیدار سید مرتضی سقائیاننژاد شهردار قم که در جامعه المصطفی العالمیه برگزار شد، با بیان اینکه حوزه علمیه یکی از ظرفیتهای ویژه استان قم است اظهار کرد: بعد بینالمللی حوزه علمیه، شهر قم را به مهمترین شهر بینالمللی کشور تبدیل کرده است به همین علت نهادهای مختلف شهر باید به این ویژگی شهر قم توجه داشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه جامعه المصطفی با مراکز مختلف کشورهای اسلامی و غیر اسلامی ارتباط دارد، تصریح کرد: بیش از ۴۰ هزار دانش آموخته در کشورهای مختلف زیر نظر جامعه المصطفی شبکههای مختلف آموزشی و پژوهشی را ایجاد کردهاند.
رئیس جامعه المصطفی العالمیه از جایگاه دانش آموختگان این مجموعه آموزشی در کشورهای مختلف یاد کرد و گفت: ۱۲۰ ملیت مختلف در جامعه المصطفی آموزشهای دینی را سپری میکنند؛ در سالهای آینده برای حضور جامعهالمصطفی در تمام کشورها تلاش میشود.
وی با اشاره به حضور پرشور طلاب غیر ایرانی در آموزشهای غیر حضوری مطرح کرد: آموزشهای کوتاه مدت بسیاری برای اساتید و متخصصان غیر ایرانی و ایرانی برگزار میشود؛ طلاب جامعهالمصطفی انجمنهای دینی مختلف را ایجاد کرده و بیش از هشت هزار نفر را به سمت این انجمنها جذب کردهاند.
آیتالله اعرافی افزود: المصطفی در کنار فعالیتهای دینی برای ترویج زبان فارسی گامهای مناسبی برداشته و تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار نفر از دانشآموختگان و خانوادههای آنها با زبان و ادب فارسی آشنایی پیدا کردهاند.
وی از سیاستهای کیفی جامعه المصطفی یاد کرد و افزود: هر روز یک کتاب توسط مراکز مختلف این مجموعه آموزشی تولید و ۵۰ نشریه فعال برای اطلاعرسانی توسط جامعهالمصطفی در کشورهای مختلف توزیع میشود.
جایگاه بینالمللی قم نقطه عطف انقلاب اسلامی است
امام جمعه قم با بیان اینکه جامعه المصطفی تعامل مناسبی با بخشهای مختلف حوزه علمیه دارد، عنوان کرد: جایگاه بینالمللی قم نقطه عطف انقلاب اسلامی است و اکنون با تکیه بر ظرفیتهای این شهر حرکتهای فراملی در این شهر انجام میشود.
وی با تاکید بر اینکه توریسم علمی و بینالمللی زیرساخت مناسبی در شهر قم ندارد ابراز کرد: سالانه جمعیت بسیاری با اهداف علمی در شهر قم حضور مییابند به همین علت باید به این زیرساختها توجه ویژهای داشته باشیم؛ موسسههای مختلفی داوطلب ایجاد شعبه در شهر قم هستند اما بسترهای این امر باید ایجاد شود.
آیتالله اعرافی یادآور شد: شهرداری قم باید با استفاده از پژوهشگران و متخصصان معماری اسلامی را با نگاههای علمی طراحی و برای ارائه به جهان آماده کند که در این زمینه جامعه المصطفی میتواند مشارکتهای مناسبی داشته باشد.
استاد برجسته حوزه علمیه با اشاره به اینکه توزیع مساجد به صورت مناسبی در شهرکها انجام نشده است، عنوان کرد: در طراحیهای شهری باید به جایگاه مساجد توجه داشته باشیم.
وی تولید اندیشه و ترویج علوم معماری اسلامی را یکی از رسالتهای شهر قم دانست و مطرح کرد: این امر بدون مشارکت سازمانهای مختلف تحقق نمییابد و نهادهای مختلف باید در پیشرفت شهر قم مشارکت داشته باشند.
آیتالله اعرافی با بیان اینکه درآمدزایی شهرداری قم باید افزایش یابد گفت: این افزایشها باید به صورت باشد که به قشر ضعیف جامعه آسیب نرسد؛ هرچند بودجههای کلان در شهر قم وجود ندارد اما باید در خدماترسانی به شهروندان از ظرفیتهای مختلف استفاده کنیم.
برخی زیرساختهای حرکتهای فراملی در شهر قم فراهم نیست
شهردار قم نیز در این دیدار با تأکید بر اینکه بسیاری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در شهر قم رقم خورده است، تصریح کرد: برکات و نتایج جامعه المصطفی در سالهای آینده به خوبی قابل مشاهده خواهد بود.
سید مرتضی سقائیاننژاد با اشاره به اینکه جایگاه بینالمللی شهر قم در مدیریت شهری مورد توجه قرار نگرفته است، تصریح کرد: برخی از زیرساختهای حرکتهای فراملی در شهر قم فراهم نیست.
شهردار قم به برخی از مشکلات موجود در این شهر اشاره کرد و گفت: قم باید در سرویسدهی به ۲۰ میلیون زائر از امکانات و ظرفیتهای مختلف ملی استفاده کند و تحقق این امر نیازمند نگاههای فراملی است.
وی با بیان اینکه تولید علم میتواند دستاوردهای اقتصادی مختلفی برای شهر قم داشته باشد، تأکید کرد: ظرفیتهای مناسبی در شهر قم وجود دارد که در مدیریت شهری میتوان از آنها استفاده کرد. یکی از این ظرفیتها مراجع تقلید و ارتباط غیر مستقیم و موثر آنها با شهروندان قمی است.
سقائیاننژاد با اشاره به اینکه در رفع مشکلات شهری باید به ریشه آنها توجه داشته باشیم ادامه داد: اجرا و تکمیل پروژههای شهری بر اساس اهمیت آنها برنامهریزی شده و تاکنون اقدامات و تمهیدات گستردهای برای رفع مشکلات شهری قم انجام شده است.
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