مجید میرفخرایی که به ندرت در کارهای تلویزیونی دیده می شود درباره این موضوع به خبرنگار مهر گفت: تقریبا چهار سال پیش دکور سریالی به نام «هنگام بیداری» را آماده کردم که قرار بود به کارگردانی محمدحسین لطیفی جلوی دوربین برود اما این اتفاق نیفتاد و علی غفاری این مسئولیت را به عهده گرفت ولی گویا این سریال به دلیل مشکلاتی که در سناریو دارد فعلا امکان تولید ندارد ولی تا آنجا که من مطلع هستم این مساله به زودی حل می شود و گروه کار را کلید خواهد زد.

وی افزود: دکور این سریال در شهرک سینمایی دفاع مقدس ساخته شد و می توان گفت بزرگترین دکوری است که تا الان ساخته شده چراکه شهر بوشهر را در وسعتی قابل توجه با همه المان هایش بر اساس فیلمنامه طراحی کردم.

میرفخرایی اظهار کرد: بعد از «هنگام بیداری» طراحی دکور یک سریال سوریه ای را آغاز کردم که اغلب اعضای گروه سوری بودند اما به اقتضای فیلمنامه در ایران تصویربرداری شد. به جز من احمد کاوری کارگردان هم این بار به عنوان بازیگر در این مجموعه حضور داشت. از آنجا که احمد کاوری اصالتا عرب بوده و به این زبان تسلط دارد توانست در کنار بازیگران مطرح سوری همکاری قابل قبولی داشته باشد. این سریال که به کارگردانی فیلمساز سوری فهد میری ساخته شد «باب المراد» نام دارد و گروه سه ماه در ایران مشغول تصویربرداری بودند.

وی ادامه داد: «باب المراد» در اغلب کشورهای عربی پخش شد و به زودی در ایران هم از شبکه افق روی آنتن می رود و من با این مجموعه بار دیگر به تلویزیون می آیم. این سریال یک کار تاریخی در رابطه با یاران امام رضا(ع) و امام جواد است که در ۴۵ قسمت جلوی دوربین رفت. علاوه بر این سال گذشته هم یک تله فیلم به نام «ستاره شرق» به کارگردانی علی غفاری کار کردم.

این طراح صحنه پیشکسوت با اشاره به اینکه به طور معمول برای کارهای آپارتمانی سراغ او نمی‌آیند، بیان کرد: من غالبا در کارهای تاریخی و پروژه‌های بزرگ کار کرده ام ولی این روزها اغلب سریال ها آپارتمانی شده که دیگر نیازی به دکور خاصی ندارد. من دکورهای کاری مانند «در چشم باد» را برای تلویزیون ساختم و احساس می کنم این کارها قابلیت طرح و اجرای بیشتری نسبت به سریال های معمول تلویزیونی دارد.