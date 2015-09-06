هشدار دولت تونس در مورد حملات تروریستی احتمالی در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، وزارت کشور تونس با اعلام خطر بمب گذاری در اماکن عمومی پایتخت این کشور، به مردم تونس برای رعایت مسائل امنیتی هشدار داد.

بر اساس اطلاعیه ای که از تلویزیون دولتی تونس پخش شد احتمال وجود خودروهای بمب گذاری شده در مناطق مختلف پایتخت وجود دارد. یک مقام ارشد در وزارت کشور تونس که خواست نامش فاش نشود، گفت: احتمال می رود یک گروه شبه نظامی ناشناس قصد داشته باشد مناطق حساس شهر را منفجر کند.

بر این اساس در حال حاضر پلیس تونس به حالت آماده باش درآمده است و هرگونه حرکت مشکوکی برخورد می شود.

در ماه مارس و ژوئن گروهی از افراد مسلح به موزه ملی تونس حمله کردند و نزدیک به ۶۰ توریست خارجی را به قتل رساندند. گفته می شود شورشیان مخالفت دولت این حملات را انجام می دهند.