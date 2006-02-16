امروز در تاريخ

آغاز حركت هاي مردمي عليه رژيم ستمشاهي :





ازچنين روزي در سال 1385 ه ق روحانيان با در ك اوضاع سياسي روز و وضعيت به وجود آمده در فيضيه قم و كشتار روحانيان ، به بيان نقشه هاي رژيم پهلوي در خدشه دار كردن چهره اسلام و حركت خزنده آنان براي حذف اسلام از كشور ، مشغول شدند . روزهاي محرم فرصت خوبي بود كه علما در اجتماعات مردمي در شهر هاي مختلف كشور انديشه جيد رژيم پهلوي مبني بر ارايه طرح انجمنهاي ايالتي و ولايتي و همچنين رفراندوم در جهت ضديت با اسلام و علماء و روحانيت را بيان نمايند و چهره منفورشاه را بيش از پيش براي مردم ترسيم كنند .

واقعه عام الفيل :

بنا به گفته بر خي از مورخين واقعه فيل، در چنين روزي در سال اول عام الفيل ( 53 سال قبل از هجرت ) سپاه ابرهه براي تخريب خانه خدا، عازم حمله به خانه كعبه شد . ابرهه بن صباح پادشاه يمن كه سرمست قدرت بود ، به منظور كشور گشايي خانه كعبه را با هزاران مرد جنگي مورد حمله خود قرار داد . در اين ميان حضرت حق جل و علي با نزول يكي از معجزات خود پاسخ مهلكي به وي داد . پس از حمله چندين هزار حبشى فيل سوار به سوى كعبه ، فوجى پرنده از سمت دريا پديدار شدند و بر بالاى سر سپاه ابرهه ، به جولان در آمدند و آنان را از آسمان سنگ باران كردند. هر سنگريزه به يكى از سپاهيان ابرهه برخورد مي كرد و او را به هلاكت مى رساند.از ميان سپاه ابرهه كسي باقي نماند . پس از اين واقعه خداوند باريتعالي به منظور ثبت اين واقعه بزرگ و يادآوري اين نكته كه شر بدخواهان دين خدا به خود آنها باز مي گردد ، سورة اي با نام سوره الفيل نازل فرمود.



بسم الله الرحمن الرحيم

الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل . الم يجعل كيدهم فى تضليل . و ارسل عليهم طيرا ابابيل . ترميهم بحجارة من سجيل . فجعلهم كعصف ماكول

آيا نديدى كه پروردگارت با اصحاب فيل چه كرد؟ آيا دسيسه آنان را تباه نساخت ؟ و فرستاد بر سر آنان پرندگانى فوج فوج . به نشانه مى گرفت آنان را به سنگى از سجيل پس اصحاب فيل را به مانند برگ خورده شده گردانيد .



عمليات والفجر 5 :



در چنين روزي در سال 1362 هجري شمسي عمليات والفجر 5 به همت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي آغاز شد . اين عمليات با رمز يا

زهرا(س) درمنطقه عملياتي دهلران - چيلات در منطقه عمومي ايلام انجام گرفت . در اين عمليات شمار زيادي از افراد دشمن بعثي كشته و زخمي شدند .



انتخاب آيت الله مشكيني به رياست مجلس خبرگان :در چنين روزي در سال1379 ه ش آيت الله علي مشكيني مجددا به رياست مجلس خبرگان رهبري انتخاب شد . اعضاي مجلس خبرگان رهبري از سوي مردم انتخاب مي شوند و بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وظيفه رسيدگي و نظارت بر وظايف و اختيارات رهبري نظام را به عهده دارند .

ورود هنگ يرموك به فلسطين :

در چنين روزي در سال 1948 ميلادي هنگ يكم اليرموك ارتش رهائي بخش به فرماندهي سرهنگ دوم سوري “ محمد الصفا ” به فلسطين وارد شد .



اجراي حق وتو :



درچنين روزي در سال 1946 ميلادي نماينده شوروي سابق درسازمان ملل متحد براي نخستين بار د رتاريخ از حق وتو استفاده كرد . بر اساس ماده 23 منشور ملل متحد ، شوراي امنيت مركب است از پانزده عضو سازمان ملل متحد. جمهوري خلق چين ، فرانسه ، اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي (فدراسيون روسيه)- بريتانياي كبير و ايرلند شمالي و ايالات متحده آمريكا اعضاء دائم شوراي امنيت هستند. مجمع عمومي ده عضو ديگر سازمان را بالاخص باتوجه به شركت اعضاي سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و ساير هدفهاي سازمان در درجه اول و همچنين با توجه به تقسيم عادلانه جغرافيايي به عنوان اعضاء غير دائم شوراي امنيت انتخاب مي‌نمايد. اعضاي غير دائم شوراي امنيت نيز براي يكدوره دوساله انتخاب مي‌گردند. معذلك در نخستين انتخاب اعضاي غير دائم پس از افزايش عده اعضاي شوراي امنيت از يازده به پانزده عضو از چهار عضو اضافه شده براي يك دوره يكساله انتخاب مي‌شوند. عضوي كه خارج مي‌گردد بلافاصله نمي تواند انتخاب شود. هر عضو شوراي امنيت نيز يك نماينده در آن شورا خواهد داشت.براساس ماده 27 هر عضو شوراي امنيت داراي يك راي است. تصميمات شوراي امنيت درباره مسائل مربوط به آئين‌كار با راي نه عضو اتخاذ مي‌شود. همچنين تصميمات شوراي امنيت مربوط به ساير مسائل با راي مثبت نه عضو كه شامل آراء تمام اعضاي دائم باشد اتخاذ مي‌گردد به اين شرط كه در مورد تصميماتي كه به موجب مندرجات فصل ششم و بند سوم از ماده 52 اتخاذ مي‌شود طرف دعوي از دادن راي خودداري نمايد . با اين توصيفات شوروي به عنوان نخستين كشور عضو دايمي شوراي امنيت با صدور حق وتو به ايجاد مفهوم و تاسيس حقوقي اي دست يافت و آن را مايه اختلافات بعدي كشور هاي جهان كرد . كشور هاي دارنده اين حق ( پنج عضودايم شوراي امنيت ) مي توانند با تمامي تصميمات شوراي امنيت سازمان ملل مخالفت ورزند طرح حق وتو دركنفرانس يالتا درسال1945ميلادي بين انگليس، آمريكا و شوروي سابق به تصويب رسيد.حق وتو مورد اختلاف حقوقدانان است . برخي آن را مايه برتري و تفوق كشورهاي شمال به جنوب مي دانند و آن را ترجيح بلا مرجح مي شمارند حال آن كه موافقان اين حق آن را حق واقعي كشورهاي قدرتمند تلقي مي كنند چرا كه از نظر اينان هركه ميزان بيشتري از بودجه سازمان ملل متحد را تقبل مي كند بايد حق بيشتري در اين ميان داشته باشد .





تولد اكتاو ميربو :

در چنين روزي در سال 1850 ميلادي اكتاو ميربو نويسنده مشهور فرانسوي به دنيا آمد . « روزنامه پپيشخدمت خانم » عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد اسكاربورو :

در چنين روزي در سال 1852 ميلادي ويليام اسكار بورو نويسنده و زبانشناس آمريكايي متولد شد . « پرندگان آريستو فانس » عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد وياچسلاو ايوانوف :

در چنين روزي در سال 1866 ميلادي وياچسلاو ايوانوف ، نويسنده ، فيلسوف و شاعر بر جسته روس ديده به جهان گشود .



تولد موريس يولدره :

در چنين روزي در سيال 1881 ميلادي موريس يولدره شاعر و نويسنده مشهور آلماني به دنيا آمد .« جواني يك شاعر » عنوان مهمترين اثر اوست .



در گذشت گيوزه كاردو كچي :

در چنين روزي در سال 1907 ميلادي گيوزه كاردوكچي نويسنده مشهور ايتاليايي و برنده جايزه نوبل سال 1906 دار فاني را وداع گفت . وي در دوره خود يكي از موثر ترين چهره هاي ادبي بر ادبيات ايتاليا بود .



در گذشت نوت هامسون :

در چنين روزي در سال 1952 ميلادي نوت هامسون نويسنده ، شاعر و نمايشنامه نويس بر جسته نروژي درگذشت . او در سال 1920 جايزه نوبل ادبي را از آن خود كرد . وي رهبر نئو رمانتيك ها در آغاز قرن بيستم بود و در نهايت رمان را به سمت ناتوراليسم موثر سوق داد .



پايان جنگ سوبارون :

در چنين روزي در سال 1846 ميلادي نخستين جنگ با انگليسي ها با نام جنگ سوبارون پايان يافت . جنگ هاي سيك ها با انگليس ها دوبار روي داد اولي بين سالهاي 1845 تا 1846 و دومي از سال 1848 تا 1849 ميلادي .در اين جنگ نهايتا انگليسي ها منطقه پنجاب را به تسخير خويش در آوردند .



ساخت نخستين كشتي بزرگ ژاپني :

در چنين روزي در سال 1601 ميلادي ژاپني ها نخستين كشتي بزرگ با ظرفيت حمل بيش از يكصد تن را ساختند .



اشغال ارزروم :

در چنين روزي در سال 1916 ميلادي نيروهاي روسيه ارزروم ارمنستان را به اشغال خود در آوردند .



استقلال ليتواني :

در چنين روزي در سال 1918 ميلادي ليتواني براي نخستين بار استقلال خود را از كشور هاي رو سيه و آلمان اعلام كرد . اين روز به عنوان روز ملي در اين كشور ناميده شده است . ليتواني كشوري است در شمال شرقي اروپا و در شرق درياي بالتيك . اين كشور از شمال به لتوني و از شرق به جمهوري بيلو روسي و از جنوب به لهستان محدود است . نژاد مردم اين كشور ليتوانيايي وعده اي نيز روس ، لهستاني و بيلو روس اند . زبان رايج ميان آنان ليتوانيايي و عده اي نيز به زبانهاي روسي و لهستاني تكلم مي كنند . اكثريت اهالي اين كشور پيرو مذهب كاتوليك اند . حكومت اين كشور جمهوري است . ليتواني از سال 1975 تحت كنترل امپراطوري روسيه در آمد ولي در سال 1918 اعلام استقلال كرد اما از سال 1920 تا 1939 پايتخت آن تحت سلطه لهستان بود . در سال 1940 نيروهاي روسيه ليتواني را اشغال كردند و آلمانيها آن را در سالهاي جنگ جهاني دوم تحت كنترل خود در آوردند . سرانجام پس از فروپاشي كمونيسم در اروپاي شرقي و اتحاد جماهير شوروي سابق زمينه استقلال دوباره اين كشور فراهم آمد و همزمان با دو جمهوري ديگر بالتيك در بيست و دوم اوت سال 1991 اين كشور اعلام استقلال كرد . در حال حاضر پاكساس رياست جمهوري اين كشور را به عهده دارد .





رابطه با تركيه :

در چنين روزي در سال 1927 ميلادي ، ايالات متحده آمريكا با تركيه رابطه همه جانبه سياسي بر قرار كرد .



حمله به پالايشگاه :

در چنين روزي در سال 1945 ميلادي نيروهاي آلماني به پالايشگاه نفت آروبا حمله ور شدند .



اشغال خاركوف :

در چنين روزي در سال 1943 ميلايد ارتش سرخ شوروي كمونيستي، خاركوف در اوكراين را به اشغال كامل خود در آورد .



ونزوئلا عليه آلمان :

در چنين روزي در سال 1945 ميلاي ونزوئلا هم عليه آلمان نازي اعلان جنگ كرد .



دستيابي به نخستين موميايي :

در چنين روزي در سال 1924 ميلادي باستانشاسان جهان تابوت جسد موميايي توتانخامن فرعون مصري را پس از 1337 سال پس از مرگ او گشودند و به جسد موميايي شده اش دست يافتند .



نخستين آزمايش اتمي چين :

در چنين روزي در سال 1961ميلادي چين كمونيست براي نخستين بار راكتور هسته اي خود را مورد آزمايش قرار داد .



سوارز رييس جمهور پرتغال :

در چنين روزي در سال 1986 ميلادي ماريو سوارز سوسياليست به عنوان نخستين رييس جمهور مدني پرتغال انتخاب شد .



پيمان مشترك تجاري :

در چنين روزي در سال 1989 ميلادي كشور هاي عراق ، مصر ، اردن و يمن شمالي پيمان مشترك تجاري و بازار مشترك اقتصادي را امضا كردند .



روز رييس جمهور در آمريكا :

هر سال اين روزدر آمريكا به عنوان سالروز تولد جورج واشنگتن (روز رييس جمهور) جشن گرفته مي شود .



ورود آمريكايي ها به فيليپين :

در چنين روزي در سال 1945 ميلادي و در جريان جنگ جهاني دوم نيروهاي نظامي آمريكايي در جزيره فيليپين فرود آمدند .



نخستين بالگرد :

