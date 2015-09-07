تحسین منتقدان از بازی مایکل فاسبندر در نقش استیو جابز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، نمایش بخشی از فیلمی درباره زندگی استیو جابز، بنیانگذار کمپانی اپل برای نخستین بار و دیده شدن بازی فاسبندر در نقش او با واکنش مثبت منتقدان روبه‌رو شده است.

بخشی از فیلمی درباره استیو جابز در جشنواره تلورید به نمایش درآمد.

مجله ورایتی نوشته که فاسبندر پرده سینما را به تسخیر خود در آورده، هر چند نوشته که شخصیت فیلم ابدا دوست داشتنی نیست.

هالیوود ریپورتر هم در تحسین از نقش‌آفرینی او در این فیلم نوشته که او چندین قدم از بقیه پیش است.

قرار است نسخه کامل این فیلم ساخته دنی بویل، کارگردان بریتانیایی در سوم اکتبر در جشنواره نیویورک برای اولین بار به نمایش در آید و سپس در ۱۸ اکتبر پایان‌بخش جشنواره فیلم لندن باشد.

کیت وینسلت، ست روگن و جف دانیلز بازیگران دیگر این فیلم هستند. روگن در نقش استیو ووزنیاک، شریک جابز و دیگر بنیانگذار اپل را بازی می‌کند.

تاکنون چندین فیلم کوتاه و مستند درباره جابز ساخته شده، اما فیلم بویل پرهزینه‌ترین این فیلم‌ها بوده است و بر اساس بسیاری از پیش‌بینی‌ها جزو نامزدهای بهترین فیلم اسکار هم خواهد بود.

فیلمنامه این فیلم را آرون سورکین بر اساس زندگی‌نامه جابز به قلم والتر ایساکسون نوشته است.

فیلم به سه دوره‌ مهم زندگی جابز و مهمترین تحولات کمپانی اپل می پردازد و در سه اپیزود نیم ساعته زندگی جابز را در مقطع‌های مختلف زمانی مرور می‌کند.

این سه مقطع که به نوعی سه رخداد مهم در جهان فناوری محسوب می‌شود، حول محور معرفی مهمترین محصولات اپل می‌چرخد؛ مکینتاش (۱۹۸۴)، نکست (۱۹۸۸) و آی‌پاد (۲۰۰۱).

اسیتو جابز روز پنجم اکتبر ۲۰۱۱ در سن ۵۶ سالگی در اثر ابتلا به بیماری سرطان درگذشت.

رقبای دیگر

منتقدان همچنان مهمترین رقیب احتمالی فاسبندر برای اسکار را جانی دپ می‌دانند که در نقش تبهکاری مشهور در فیلم عشای ربانی سیاه (Black Mass) بازی کرده است.

نمایش این فیلم در جشنواره فیلم ونیز که در حال برگزاری است، نظر منتقدان را جلب کرده که ستاره «دزدان دریایی کارائیب» حالا با نقش متفاوتی به صحنه آمده که می‌تواند چهارمین نامزدی اسکار و شاید اولین اسکار را برایش در پی داشته باشد.

رقیب دیگری که نامش بیش از هر کسی شنیده می‌شود، ادی ردماین، برنده اسکار دوره پیش برای بازی در نقش استیون هاوکینگ در فیلم تئوری همه چیز است.

او که این بار در فیلم دختر دانمارکی شخصیت نقاشی دانمارکی را بازی می‌کند که در دهه ۱۹۲۰ تغییر جنسیت می‌دهد، به عقیده منتقدان برای دومین بار پیاپی بخت اسکاری خود را می‌آزماید.

این فیلم به کارگردانی تام هوپر در بخش مسابقه جشنواره ونیز در حال نمایش است.

هشتاد و هشتمین دوره مراسم اهدای جوایز اسکار ۲۸ فوریه سال آینده میلادی در لس آنجلس برگزار می‌شود.