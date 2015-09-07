مرکز غربالگری سرطان سینه دربیمارستان ولیعصر(عج) راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگاری مهر، علیرضا بیگلری شامگاه یکشنبه در جلسه کارگروه بهداشت و امنیت غذایی استان زنجان در خصوص ارتقای سطح سلامت، افزود: مرکز غربالگری سرطان سینه که یک بیماری شایع در بین خانم‌هاست، در بیمارستان ولیعصر (عج) در یک ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

خوشبختانه بهسازی زودتر از زمان پیش‌بینی شده صورت گرفته است که شامل تحویل چند خانه بهداشت و نوسازی بیمارستان‌ها و احداث بلوک زایمان و اتاق‌های عمل است.

وی از اعتبارات اختصاص یافته برای این پروژه‌ها اظهار رضایت کرد و اظهار داشت: این اعتبارات باعث پیشرفت چشمگیر و سریع پروژه‌ها شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: گفت: ۱۸ تخت برای مراقبت از کودکان در دست افزایش است و بیمارستان شفیعیه سابق را بازسازی کرده‌ایم که منتظر تجهیز از نظر پرسنل هستیم تا بیمارستان شروع به کار کند.

بیگلری در خصوص توسعه انژیوگرافی و پزشکی هسته ای در دانشگاه علوم پزشکی، اظهار داشت: از خیرین طلب کمک ‌برای بهبود و توسعه در تعلیم این علم به دانشجویان داشته باشیم.

وی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان را در قطب شش کشوری دانشگاه مسئول دانست و افزود: خوشبختانه از سال گذشته زنجان به تنهایی در یکی از قطب‌های شش گانه کشوری جای گرفت که این جایگاه برای دانشگاه علوم پزشکی زنجان جایگاه بسیار خوبی است.

همچنین معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی استان زنجان گفت: آموزش حفظ آب شرب در شهرستان‌ها به ویژه در شهرستان خدابنده صورت گرفت.

محمدرضا صائینی در سال ۹۴ با بیان اینکه در بحث آموزش حفظ آب شرب در جهاد کشاورزی آموزش‌های لازم را انجام داده‌اند، افزود: آموزش حفظ آب شرب در شهرستان‌ها به ویژه در شهرستان خدابنده صورت گرفت.

وی مصرف کود را در مناطق کشاورزی زیاد دانست و گفت: یکی از بحث‌های مهم این آموزش، همین موضوع مصرف زیاد کودهای شیمیایی است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی استان زنجان محرومیت شهرستان‌ها را ۲۸ درصد دانست و اظهار داشت: ما براساس میزان محرومیت‌ها حقوق پزشکان را تعیین می‌کنیم که استان ما در بین استان‌های محروم واقع شده است و این موضوع در جذب پزشک اثرات منفی درپی خواهد داشت.

وی افزود: طرحی در دانشگاه علوم پزشکی مطرح کردیم که برای تصفیه آب از پرمنگنات استفاده بشود که این طرح‌ قبول نشد زیرا با تغییر رنگ آب روبه‌رو می‌شد و از طرفی در فصل گرما بیماری‌هایی که از طریق آب و غذا به انسان انتقال پیدا می‌کند، شیوع پیدا می‌کند. مصوبات به دستگاه‌ها انتقال داده شد که انتظار می‌رود در دستور کار قرار گیرد.

صائینی در رابطه با انتقال گوشت از کشتارگاه‌ها، گفت: از دستگاه مربوطه تقاضای کمک کرده‌ایم تا گوشت به صورت بهداشتی توزیع شود.