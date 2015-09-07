آخرین وضعیت پرونده دو پلیس خاطی سعودی/ ویروس کرونا در مدینه نیست

سعید اوحدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دادگاه دو پلیس خاطی عربستان، افزود: تاکنون دو دادگاه برای رسیدگی به پرونده این دو پلیس خاطی تشکیل شده، اما هنوز نتیجه نهایی اعلام نشده است.

وی با اشاره به اینکه پیگیری موضوع دو پلیس مجرم سعودی با وزارت امور خارجه است، گفت: امیدواریم با پیگیری این وزارتخانه، بزودی شاهد محاکمه نهایی این دو مجرم باشیم و رای برای آنها صادر شود.

رئیس سازمان حج و زیارت با تاکید بر اینکه تعلل صورت گرفته تا امروز توجیهی ندارد، افزود: شرط ازسرگیری عمره، اعلام رای نهایی این دو پلیس مجرم و صدور رای برای آنهاست و تا زمانی که نتیجه دادگاه مشخص نشود، عملیات عمره آغاز نخواهد شد.

اوحدی همچنین در مورد کرونا در عربستان اظهار داشت: ویروس کرونا در ایام بهار شیوع پیدا می‌کند و در موسم حج کمتر با این بیماری مواجه هستیم.

به گفته وی، اخیراً اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه آثاری از این بیماری در ریاض و مناطق اطراف آن مشاهده شده اما تاکنون موردی در مدینه از این بیماری نداشته‌ایم و جای نگرانی نیست.

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: با توجه به تمهیدات خوب حوزه پزشکی و اطلاع‌رسانی به زائران و توجه جدی آنها، انشاءالله با مشکلی مواجه نخواهیم شد.