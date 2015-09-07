کاشانی: کمک مالی وزارت ورزش به پرسپولیس قابل توجه است

جعفر کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جلسه روز گذشته هیات مدیره پرسپولیس اظهار بی اطلاعی و تاکید کرد که وزارت ورزش کمک قابل توجهی به پرسپولیس انجام داده است که می‌تواند موتور تیم را به حرکت در بیاورد. در زیر گفتگوی این عضو هیات مدیره پرسپولیس را با مهر می‌خوانید:

* خبرگزاری مهر - آقای کاشانی! چرا در جلسه روز گذشته هیات مدیره غایب بودید؟

- کاشانی: من گرفتار بودم و نتوانستم به جلسه بروم. پیش از آن به همراه طاهری (سرپرست باشگاه) در ساختمان باشگاه بودیم که طاهری به وزارت ورزش رفت و من هم برای رسیدگی به کار شخصی از باشگاه بیرون آمدم.

* با این حال جلسه در غیاب شما تشکیل شده بود.

- فکر نمی‌کنم تشکیل شده باشد. گویا آقای گرشاسبی هم در جلسه حضور نداشتند!

* اما حسین عبدی بعد از اتمام جلسه در جمع خبرنگاران حاضر شد و حتی گفت که بحث‌هایی مانند نهایی شدن قرارداد اسپانسر نیز در این جلسه مطرح شده است؟

- پول که به باشگاه آمده است. پول خوبی هم هست که از وزارت ورزش به باشگاه آمده. ما چند ماه به خاطر بحث واگذاری باشگاه پولی از وزارت ورزش نگرفته بودیم و برای استقلال و پرسپولیس بودجه‌ای در نظر نگرفته بودند. کمک وزارت ورزش به این دو باشگاه منع قانونی داشت ولی حالا خوشبختانه مبلغ قابل توجهی به هر دو باشگاه می‌دهند.

* چرا هنوز باشگاه نتوانسته اسپانسری را پیدا کند؟

- باشگاه دنبال اسپانسر هم هست و کمک مالی وزارت ورزش جدای از پولی است که از اسپانسر خواهیم گرفت.

* مبلغ کمک وزارت ورزش به پرسپولیس چقدر است؟

- نمی‌توانم مبلغ را بگویم ولی این کمک قابل توجه است و می‌تواند موتور تیم را به حرکت در بیاورد. امیدوارم شرایط جوری باشد که روند نتایج خوب تیم هم ادامه یابد.

* انتشار مبلغ قرارداد بازیکنان و مربیان، صدای برانکو ایوانکوویچ را هم درآورد. آیا با انتشار قراردادها موافقید؟

- نباید قراردادها منتشر شود. امور مالی باشگاه باید همیشه پنهان باشد و اعضای اجرایی باشگاه، بر اساس مصوبات کارها را پیش ببرند.

* این قراردادها توسط سازمان لیگ منتشر شده است نه باشگاه!

- اگر اینطور است که نمی‌توان حرفی زد. این موضوع جزو خطوط قرمز است ولی آیا تا به حال شده که فدراسیون فوتبال آمار درآمدهایش را بدهد؟ آیا تا حالا شده است که منابع درآمدش را اعلام کند؟ این اتفاق در هیچ دوره‌ای رخ نداده.

