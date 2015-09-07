زیارت عهد با امام مهربانی ها/ روز زدودن زنگار دل

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: ماه ذی‌القعده را که در آن ولادت باسعادت حضرت معصومه(س)، ولادت امام رضا(ع) و روز زیارت مخصوص ایشان ذکرشده است را می‌توان ماه امام رضا(ع) نامید که بر زیارت آن حضرت از دور و نزدیک بسیار سفارش شده است.

روز ۲۳ ذی‌القعده که روز زیارتی مخصوص امام رضا(ع) است همگان می‌توانند با گفتن «صلی‌الله علیکَ یا سُلطـان یا أباألحَسَن یا عَلیَّ بنَ مُوسَی ألرِّضــا» زائر امام رضا شوند.

باید گفت این روز، روز زیارتی مخصوص ایشان نامیده شده است تا مردم با توجه کردن به ذات آن حضرت، نسبت به نقشی که ایشان در ایجاد مدینه رضوی داشتند پی ببرند.

دلتنگی در مدینه رضوی

تشرف به حرم رضوی در مشهدالرضا نعمتی است که با هیچ زبانی نمی‌توان شکر گذار آن بود و حضور در حرم رضوی نمی‌گذارد عقده‌های دلت را جای دیگری بازکنی به‌ویژه اگر آن روز، روز زیارتی مخصوص امام خوبی‌ها یعنی ۲۳ ذی‌القعده باشد.

روز زیارت امام رضا(ع) روزی است که سیل خروشان عاشقان و ولایتمداران برای زدودن زنگار روزمرگی و گناه به سمت بارگاه ملکوتی این امام همام سرازیر می‌شوند و مشتاقانی که با پای پیاده صدها کیلومتر را با پای پیاده رخت سفر بسته‌اند خستگی راه را با مشاهده گنبد طلایی‌اش از یاد می‌برند.

هرسال که به ماه ذی‌القعده نزدیک می‌شویم غوغای عجیبی در دل زائران و مجاوران حرم ایجاد می‌شود و بسیاری از عاشقانش دل و روحشان را به پنجره فولاد آن حضرت برای حاجتمندی گره می‌زنند چه‌بسا که حاجت‌روا و با شفاعت آن حضرت به خانه ‌برمی‌گردند.

اگر پا به صحن رضوی بگذاری در زیر پنجره فولاد چشمان بسیاری از این زائران را که به‌واسطه نسیم روح‌بخش آن حضرت به شبنم شوق مزین شده است نظرت را جلب می‌کند که ملتمسانه نه‌تنها برای خود بلکه برای شفای همه بیماران و عزت مسلمانان و فرج آقا امام زمان دست به دعا برداشته‌اند، اینجا همان مکانی است که می‌توانی در حریم یار زنگار از دل برافکنی.

قرائت زیارت جامعه کبیره برنامه ویژه روز زیارتی امام رضا(ع)

به گفته معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی سراسر ماه ذی‌القعده بوی عطرآگین حضرت رضا(ع) در این مکان معنوی موج می‌زند.

حجت‌الاسلام سید جلال حسینی در گفتگو با مهر بیان کرد: ۲۳ ذی‌القعده ظرفیت و فرصت بی‌بدیلی برای حضور عارفانه، عاشقانه و آگاهانه به محضر علی بن موسی‌الرضا(ع) است.

وی زیارت را فرآیندی تأثیرگذار در تربیت و تعالی و رشد افراد دانست و افزود: زیارت عهد و میثاقی با امامت و ولایت است و بهترین وسیله برای کامل کردن بعد معنوی انسان است.

حجت‌الاسلام حسینی تأکید کرد: امروز دشمنان قصد خدشه واردکردن به مبانی زیارت و کوچک شمردن آثار و برکات آن رادارند و در این راه هرقدر بتوانیم مخاطب و عموم مردم و بخصوص جوانان را با آثار و برکات، اقتضائات و الزامات آن آشنا کنیم در حقیقت گام‌های مؤثری در جهت آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی برداشته‌ایم.

وی ادامه داد: معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی به‌منظور بهره‌مندی صدها هزار نفر از زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی و عرض ارادت به ساحت قدسی حضرت رضا(ع) برنامه‌های ویژه‌ای ازجمله قرائت زیارت جامعه کبیره را دیده است.

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی خاطرنشان کرد: زیارت جامعه کبیره امروز مصادف با روز زیارتی امام رضا(ع) ساعت ۱۷ توسط حجت‌الاسلام مؤمنی در صحن جامع رضوی قرائت و فرازهایی از این دعا نیز تبیین خواهد شد.

وی با اشاره به تشکیل ۳۰ حلقه معرفت در این روز با محوریت زیارت در رواق‌های حرم مطهر رضوی، گفت: سلسله نشست‌های تخصصی در قالب «پرسمان دینی» و «دین، نشاط، زندگی» در صحن جمهوری اسلامی که به‌صورت ویژه آثار و برکات زیارت را بررسی خواهند کرد نیز از دیگر برنامه‌های این روز مهم است.

زیارت، تجدید میثاق با روح مطهر امام در پیمودن راه ایشان است

حجت‌الاسلام مهدی شریعتی تبار مدیرعامل بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی نیز در این رابطه اعتقاد دارد: بنا بر روایتی ۲۳ ذی‌القعده سالروز شهادت امام رضا(ع) است و این نکته یکی از دلایلی که ۲۳ ذی‌قعده را در بین شیعیان مهم جلوه داده است.

وی فرهنگ زیارت را در اندیشه اسلامی دارای ابعاد گسترده‌ای دانست و افزود: زیارت اظهار عشق و ارادت به ساحت مقدس اولیای خداوند و یک وظیفه قرآنی است و از طرف دیگر به دلیل آنکه اهل‌بیت بزرگ‌ترین نمادها خداباوری در دین مقدس اسلام است، به‌نوعی تعظیم شعائر اسلامی است.

حجت‌الاسلام شریعتی تبار ابراز کرد: زیارت تجدیدعهد و میثاق باروح مطهر امام در پیمودن راه ایشان و نیز تبعیت از مرام و اخلاق و راه ایشان است.

وی بیان کرد: روز زیارتی مخصوص امام رضا(ع) فرصت مناسبی برای برقراری ارتباط و پیوند قلبی، روحی، عاطفی و فکری چه از راه دور و چه از نزدیک با امام هشتم(ع) است.

مدیرعامل بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی افزود: متأسفانه امروزه وهابی‌های کج‌اندیش، متحجر و مزدور جبهه استکبار زیارت را شرک می‌دانند و این مسئله را به‌صورت گسترده در بین عموم مردم تبلیغ می‌کنند درحالی‌که زیارت یک اصل قرآنی و اسلامی است.

خبرنگار:مریم ذوالفقاری منظری