استفاده عراق از جنگنده های آمریکایی اف ۱۶ علیه داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ترند نیوز، مرکز فرماندهی وزارت دفاع آمریکا ـ پنتاگون ـ اولین تلاش نیروهای عراقی به استفاده از جنگنده های اف ـ ۱۶ در حمله به مواضع داعش را تایید و آن را موفقیت آمیز اعلام کرد!

در همین رابطه «پیتر کوک» سخنگوی پنتاگون با صدور بیانه ای گفت: «آمریکا نیروی هوایی عراق را به خاطر استفاده موفقیت‌ آمیز از این هواپیماهای مدرن در نبرد بین‌المللی برای تضعیف و شکست نهایی داعش می‌ستاید»!

عراق در ماه جولای ۴ فروند از ۳۶ هواپیمای اف ـ ۱۶ را که واشنگتن قول فروش آنها را به بغداد داده بود تحویل گرفت و کوک در بیانیه اخیر خود با تضمین تحویل تعداد باقی مانده آنها اعلام کرد: «این هواپیماها در چارچوب جدول زمان‌بندی تولید آن در دسترس عراق قرار خواهند گرفت.»

این در اتفاق در حالی رخ می دهد که آمریکا در راستای راهبرد کلان خود مبنی بر تجزیه نهایی عراق، از یک سو با تجهیز پنهانی داعش و از سوی دیگر با فروش اف ۱۶ به عراق، تمام تلاش خود را در جهت تداوم این بحران تا رسیدن به نقطه هدف ـ یعنی تجزیه عراق ـ بکار گرفته است.