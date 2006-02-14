غني سازي در نطنز آغاز شده است/ مذكرات ايران و روسيه اول اسفند در مسكو برگزار مي شود/ ايران در حال توليد "يو اف 6" به صورت انبوه است

به گزارش خبرنگار سياسي"مهر"، جواد وعيدي كه در حاشيه همايش دانش آموزي "دانش هسته اي، تدبير امروز، نياز فردا"، در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، در خصوص تزريق گاز به دستگاههاي سانتريفيوژ به عنوان مرحله پاياني كارغني سازي گفت: اين موضوع از مسائل فني است و من از پيشرفت فني كار اطلاعات جزئي ندارم.

معاون بين الملل شوراي عالي امنيت ملي در خصوص تعويق مذاكرات ايران و روسيه كه قرار بود پنجشنبه اين هفته (27 بهمن، 16 فوريه) در مسكو برگزار شود نيز گفت: مذاكرات با روسيه به قوت خود باقي است، تاريخ اين سفر روز دوشنبه 20 فوريه (اول اسفند) تعيين شده است.

وي افزود: تاريخ قبلي اعلام شده حدود يك ماه و نيم پيش به عنوان تاريخ اوليه مقرر شده بود و اين تعويق تاريخ سفر هيئت ايراني غير معمول نيست.

وعيدي در پاسخ به سوال خبرنگار "مهر" مبني بر اينكه آيا ايران طرحي تكميلي شامل ملاحظات امنيتي و اقتصادي در مورد غني سازي اورانيوم در سفر دكتر لاريجاني به مسكو به روسيه اعلام كرده است، گفت: همانطور كه پيش تر هم گفته شده است در پيگيري طرحهاي پيشنهادي از جمله طرح روسيه متقابلا طرف ايراني مختصاتي براي اصلاح طرح ها از جمله اين طرح عنوان كرده است و طبيعي است كه در سفر هيئت ايراني به روسيه ملاحظات و پيشنهادات خود را براي تكميل طرح روسيه ارائه خواهد كرد.

خبرنگاري از صحت و سقم مدرك يك و نيم صفحه اي كه غربي ها مدعي هستند حاوي اطلاعاتي در خصوص ريخته گري اورانيوم به شكل نيم كروي براي توليد سلاح هسته اي است، گفت: مطلب بدين صورت نيست، اين سند را ظرف يك سال گذشته بازرسان آژانس در ميان ساير اسناد ما ديده اند و سندي عادي است.

اين سند به هيچ عنوان به طور مستقيم ربطي به توليد بمب ندارد و كل آن در سايت هاي اينترنتي قابل دسترسي است.

وي افزود: در حالي كه ايران در حال توليد "يو اف 6" به صورت انبوه است برجسته سازي يك سند يك و نيم صفحه اي در مورد توليد "يو اف 6" صرفا آدرس غلط دادن براي بهره برداري هاي تبليغاتي است.

به گزارش "مهر" وعيدي در پاسخ به خبرنگاري كه از زمان آغاز توليد صنعتي سوخت و زمان بهره برداري از سوخت اتمي توليد شده در نطنز پرسيد ، گفت: راه اندازي غني سازي در نطنز در روزهاي اخير بدين معنا نيست كه كل مراحل راه اندازي صنعتي با شصت هزار دستگاه سانتريفيوژ انجام شده است. اين نه منطقي است و نه مطابق با واقعيت هاي فني است .

وي افزود: توليد سوخت براي بهره برداري صنعتي زمان بر است و بايد كارشناسان فني در خصوص زمان نهايي آن نظر بدهند.

وي افزود: من فني نيستم تا به اين اندازه به شما پاسخ دقيق فني بدهم.

معاون امنيت بين الملل شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان دارد فعاليت هاي هسته اي ايران از جمله غني سازي در نطنز دوباره به حال تعليق درآيد پاسخ داد: مطابق با مصوبه مجلس دليلي براي بازگشت به تعليق نداريم.