بايد با نوآوري و ابتكار، سرعت دستيابي به قله هاي علمي را افزايش دهيم

به گزارش خبرگزاري "مهر"، ايشان در ديدار رئيس و جمعي از همكاران دفتر همكاري هاي فناوري رياست جمهوري، علوم پايه را مبناي پيشرفت علمي دانستند و افزودند: بايد به گونه اي علوم پايه را در كشور توسعه بدهيم كه دانستن علومي مانند فيزيك، شيمي، رياضي و ديگر علوم پايه به يك عرف و مسئله اي همگاني تبديل شود تا بتوانيم با تكيه بر نوآوري و ابتكار، سرعت دستيابي به قله هاي علمي را افزايش دهيم.

حضرت آيت الله خامنه اي برخي تلاشها براي انحصاري كردن علم را محكوم به شكست خواندند و با اشاره به افق هاي بسيار درخشان كار علمي مومنانه و عاشقانه در كشور، افزودند: ايراني ها ملتي كاملا با استعدادند و همانگونه كه در عرصه هاي مختلف علمي نشان داده اند، از توانايي دستيابي به قله هاي رفيع دانش برخوردارند و همين واقعيت مي تواند پايه توسعه حقيقي كشور قرار گيرد.

در آغاز اين ديدار، مهندس سجادي رئيس دفتر همكاري هاي فناوري رياست جمهوري گزارشي از توانايي هاي علمي كشور و برنامه هاي تحقيقاتي آينده اين دفتر را ارائه كرد.