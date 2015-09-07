وضعیت بارش ها در لرستان/بیشترین بارندگی مربوط به خرم آباد بود

رضا آریایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارش ها طی ۲۴ ساعت گذشته در استان لرستان اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت گذشته بیشترین بارندگی ها مربوط به مرکز لرستان بوده است.
وی با بیان اینکه میزان بارندگی ها در خرم آباد در مدت زمان یاد شده ۱۷ میلی متر بوده است تصریح کرد: همچنین میزان بارندگی ها در شهرستان بروجرد دو میلی متر بوده است.
مدیر کل مدیریت بحران لرستان همچنین میزان بارندگی های شهرستان الیگودرز را یک میلی متر عنوان کرد.
آریایی همچنین با اشاره به بارش چهار میلی متر باران در شهرستان دورود تصریح کرد: همچنین میزان بارندگی ها در شهرستان ازنا دو میلی متر بوده است.
وی یادآور شد: خوشبختانه تا این لحظه از سوی فرمانداری های استان و مدیران دستگاههای اجرایی و امدادی گزارشی مبنی بر وارد شدن خسارت اعلام نشده است.
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