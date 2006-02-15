كارمندان كمتر از ساعت موظف در محل كار حضور دارند

حسين ذوالفقاري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: بر اساس قانون كارمندان بايد در طول هفته 44 ساعت و در طول ماه 176 ساعت در محل كار حضور داشته و فعاليت كنند اما اين امر در اكثر ادارات و دستگاههاي دولتي رعايت نمي شود.

وي افزود: اكثر كارمندان به دليل رفع مشكلات مالي در چند شغل فعاليت مي كنند و اين امر باعث شده افراد محل كار اصلي خود را زودتر از زمان قانوني ترك كنند.

ذوالفقاري تصريح كرد: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بايد با صدور بخشنامه و آيين نامه ، دستگاهها را به نظارت بر رعايت ساعات قانوني فعاليت كارمندان در دستگاهها و سازمانها ملزم كند كه در اين خصوص تاكنون اقدامات جدي صورت نگرفته است.

كارشناس سازمان مديريت و برنامه ريزي خاطر نشان كرد: مسئولان دستگاهها و سازمانها بايد با نظارت جدي سعي كنند فعاليت 44 ساعت كارمندان در طول هفته اعمال شود و مانع از ترك بي مورد آنان از محل كار شوند.