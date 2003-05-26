بازدارندگي مردمي آمريكا را به عقب نشيني وادار ميكند

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري مهر استاندار تهران در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان گفت: تنها بازدارندگي مردمي وهمه جانبه است كه آمريكا و كساني را كه نيات خيري نسبت به مردم ما ندارند، به عقب نشيني وا مي دارد.

وي در جمع معاونان، مشاوران و مديران كل استانداري تهران گفت: ما اول بايد به بازدارندگي مردمي فكر كنيم و در عين حال تقويت نيروهاي مسلح ضريب بازدارندگي نظامي كشور را بالا مي برد.

وي افزود: امروز كه شرايط كشور و منطقه شرايط ويژه اي است، هيچ راهي به جز باور مردم و تكيه بر شعار همدلي بين مسوولين وجود ندارد..

وي در ادامه سخنانش به مناسبتهاي گوناگون ماه خرداد از جمله دوم و سوم خرداد اشاره كرد و گفت: درسال 76 در واقع همان سوم خردادي هاي سالهاي قبل دوم خرداد را به وجود آوردند.

استاندار تهران با تحليل وضعيت ايران از نظر بين المللي در سال 76 گفت: ما شرايط دوم خرداد را براي كشورمان و قبل از دوم خرداد به گونه اي مي ديديم كه ادبيات مخالفان ايران به خصوص آمريكايي ها ادبيات خشني شده بود و اگر حماسه حضور ميليون ها ايراني پاي صندوق هاي راي نبود، آنها اكنون با يك ادبيات ديگر صحبت مي كردند.

وي اظهار داشت: آمريكايي ها به دنبال ماجراجويي بودند و حضور همه جانبه مردم در صحنه، افكار تندي را كه عليه ايران وجود داشت خنثي كرد.

دكتر رحماني با ارزيابي عملكرد دولت خاتمي در دوره قبل و دوره كنوني گفت: همانطور كه در نامه اخير خاتمي آمده، دولت هم با ناتواني ها مواجه بود و هم با نگذاشتن ها و ايجاد ممانعت ها، و حد و سهم همه اينها بايد مشخص شود.

وي در مورد عملكرد اقتصادي دولت خاتمي گفت: اگر در ششمين سالگرد دوم خرداد كارنامه اقتصادي دولت را منصفانه ارزيابي كنيم، حتي در عرصه اقتصاد كه بي باكانه ترين، هتاكانه ترين و حتي ناجوانمردانه ترين اتهامات متوجه دولت مي شود، توفيق دولت از دولتهاي قبلي بيشتر بوده است.

وي علت اين امر را زيرساختهاي اقتصادي ذكر كرد كه به گفته وي بعد از جنگ به كمك همه به وجود آمد.

استاندار تهران اضافه كرد: امروز دولت ادعا ندارد كه حركتهايش حركت ايده آل بوده اما حركت رو به جلويي داشته و خدمات قابل توجهي را به مردم داده است، گرچه راضي كننده براي خود دولت و دولتمردان و مسوولان اجرايي نيست.