سرنوشت طرح حمایت از ۶ میلیون نیازمند/ شرط اجرایی شدن طرح

محمداسماعیل سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد طرح پوشش ۶ میلیون نیازمند از کارافتاده، افزود: به دنبال این هستیم که این طرح هر چه زودتر برای تصویب نهایی در صحن مجلس مطرح شود.

وی گفت: با توجه به اینکه این طرح یک‌ فوریتی است و احتمال اینکه تصویب آن به عمر این مجلس نرسد زیاد است به همین دلیل در تلاش هستیم که با تغییر فوریت آن بتوانیم زودتر از موعد به تصویب برسانیم.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه جزئیات بیشتر طرح پوشش ۶ میلیون نیازمند از کارافتاده در دست بررسی است، تاکید کرد: به منظور اجرایی شدن این طرح باید اعتبارات آن را از ردیف بودجه خاص تعیین کنیم، به همین دلیل در حال حاضر مشغول بررسی در این خصوص هستیم که قطعا بزودی محلی برای تامین اعتبار آن در نظر خواهیم گرفت.

وی با اشاره به اینکه زمان دقیق برای بررسی و تصویب آن مشخص نیست، گفت: هفته آینده با آغاز بکار مجلس در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کنیم.

سعیدی با تاکید بر اینکه این ۶ میلیون نفر شامل مددجویان نهادهای حمایتی و همچنین افراد پشت نوبت و نیازمندان می‌شوند، گفت: علاوه بر تحت پوششی‌ها، نیازمندانی که در حال حاضر تحت پوشش هیچ نهادی نیستند و نیاز به کمک‌های مستمر دارند، با تصویب این طرح از حمایت‌های لازم برخوردار خواهند شد که البته تمامی این حمایت‌ها منوط به تامین اعتبار لازم برای اجرایی شدن آن است، در غیر این صورت این طرح راه به جایی نمی‌برد.

به گفته وی، مستمری ۵۰ هزار تومانی مددجویان نمی‌تواند حداقل نیازهای آنها را برطرف کند، به همین دلیل باید با تصویب این طرح بتوانیم راهی برای رفع مشکلات اساسی آنها پیدا کنیم.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد شناسایی افراد نیازمند گفت: آمار رسمی از تعداد نیازمندان نداریم و نیازمندان واقعی هنوز شناسایی نشده‌اند و ۶ میلیون نفر آمارهای نهادهای رسمی و حمایتی است که به مجلس ارائه کرده‌اند.

وی اظهار داشت: باید تعداد نیازمندان و شرایط و ضوابط خدمات‌رسانی به آنها مشخص شود و در نهایت با تخصیص اعتبار و تصویب طرح‌های این‌چنینی مورد حمایت و ساماندهی قرار گیرند.