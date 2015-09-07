به گزارش خبرنگار مهر، سامانه بارشی و سرد که از صبح امروز دوشنبه شرایط جوی این استان را تحت تاثیر قرار داده، از ساعاتی قبل بارش های رگباری و تند را موجب شد که این بارش ها در مرکز استان با شدت بیشتری همراه است.

بارش باران که از یک ساعت پیش در مرکز استان آغاز شده و از شدت زیادی برخوردار است، ضمن طراوت بخشیدن به هوا موجب آبگرفتگی بخش های بسیاری از شهر اردبیل شده و تردد شهروندان را مختل کرده است.

هم اکنون بارش باران تداوم داشته و در مناطق مرکزی و حاشیه ای شهر اردبیل ضمن نفوذ آب به داخل منازل و مغازه ها و ایجاد خسارت برای این شهروندان، تردد افراد پیاده و حتی خودروها را با مشکل مواجه کرده است.

بیشترین میزان آبگرفتگی هم اکنون در مناطق و محلاتی نظیر شهرک کارشناسان، چهارراه حافظ، دروازه مشگین، میدان وحدت، میدان علی سرباز، رفاه و... به چشم می خورد و در این مناطق بویژه دروازه مشگین نفوذ آب به مغازه ها و منازل خسارت جزئی را به بار آورده است.

تشدید آبگرفتگی طی بارندگی های اخیر به حدی بوده که شهروندان با ابراز نارضایتی از عدم جمع آوری مناسب آب های سطحی نگرانی خود را به تداوم این روند نشان دادند.

شهروندان اردبیل آبگرفتگی با بارش های کوتاه مدت را از جمله ضعف های شهری مرکز استان عنوان می کنند و تاکید دارند که جمع آوری آبهای سطحی در اردبیل کارشناسی شده نیست.

علاوه بر این بارش باران در جاده های منتهی به اردبیل موجب لغزندگی و بروز تصادفات چند خودرو شده که این حوادث تلفات جانی و یا جرحی نداشته است.

پیش از این مدیریت بحران استان اردبیل نسبت به بارش های شدید و آبگرفتگی هشدار داده و یادآور شده بود که با توجه به وجود ناپايداري ها در جو استان و همچنين بر اثر شرايط فصلي و محلي آبگرفتگي معابر عمومي در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.

بارش باران هم اکنون در اکثر مناطق استان اردبیل بویزه در مناطق مرکزی و کوهستانی گزارش می شود. براساس پیش بینی ها کاهش دمای هوا تا چند روز آینده بویژه در ساعات شب ادامه خواهد داشت.