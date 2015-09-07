به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش و نیروهای مردمی سوریه امروز دوشنبه به عملیات پاکسازی مناطق مختلف واقع در حومه استان حمص ادامه دادند.

بر اساس این گزارش، در ادامه عملیات مشترک ارتش و نیروهای مردمی میدان نفتی «جزل» واقع در حومه حمص از سیطره تروریست های تکفیری داعش خارج شد.

از سوی دیگر، توپخانه های ارتش سوریه مواضع تکفیریهای داعش در نقاط مختلف استان درعا را زیر آتش گرفتند.

در جریان این حملات که ساعاتی قبل اتفاق افتاد، شماری از تروریست های داعش به هلاکت رسیده و تعدادی دیگر زخمی شدند.