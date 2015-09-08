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۱۷ شهریور ۱۳۹۴، ۸:۲۵

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ کاهش ارزش پول چین ادامه می‌یابد

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ کاهش ارزش پول چین ادامه می‌یابد

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

ساندی تایمز : بانک استاندارد چارترد انگلیس به دلیل همکاری بانکی با ایران در آستانه پرداخت جریمه سنگین از سوی آمریکا است.

ترید عربیا : تولید نفت عربستان تا آخر سال جاری میلادی بین ۱۰.۲ تا ۱۰.۳ میلیون بشکه باقی می ماند.

راشا تودی : روسیه در سال آینده میلادی انتظار دارد که قیمت نفت به بشکه ای ۶۰ دلار برسد.

رویترز : احتمال می رود روند کاهش ارزش پول چین ادامه دار باشد.

بیزنس تودی : پیش بینی می شود رشد اقتصادی هند در سال جاری و آینده میلادی، ۷.۸ درصد باشد.

رویترز : گروه «جی ۲۰ » با اصلاح قوامین اقتصادی سعی در شکوفا کردن رشد اقتصاد جهانی دارد.

آی پی اس : معضل اقتصادی برزیل موجب بی توجهی این کشور به توسعه زیرساخت‌ها شده است.

سی ان بی سی : رشد اقتصادی یونان و ایتالیا در مسیر رو به رشد قرار گرفته است.

راشا تودی : روسیه تمایلی برای پیوستن به اوپک ندارد.

رویترز : شاخص بورس کشورهای اروپایی افزایش یافت.

بلومبرگ : ارزش پول هند در مقابل دلار آمریکا به پایین ترین میزان در دو سال اخیر رسیده است.

رویترز : ذخایر ارزی چین در ماه گذشته میلادی ۹۳.۹ میلیارد کاهش یافت و به رقم ۳.۵۵۷ تریلیون دلار رسید.

ترید عربیا : شرکت نفت «آرامکو» عربستان برای تامین هزینه های خود به دنبال وام ۵ میلیارد دلاری است.

 

کد مطلب 2908262
علیرضا کمندی

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