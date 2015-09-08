به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

ساندی تایمز : بانک استاندارد چارترد انگلیس به دلیل همکاری بانکی با ایران در آستانه پرداخت جریمه سنگین از سوی آمریکا است.

ترید عربیا : تولید نفت عربستان تا آخر سال جاری میلادی بین ۱۰.۲ تا ۱۰.۳ میلیون بشکه باقی می ماند.

راشا تودی : روسیه در سال آینده میلادی انتظار دارد که قیمت نفت به بشکه ای ۶۰ دلار برسد.

رویترز : احتمال می رود روند کاهش ارزش پول چین ادامه دار باشد.

بیزنس تودی : پیش بینی می شود رشد اقتصادی هند در سال جاری و آینده میلادی، ۷.۸ درصد باشد.

رویترز : گروه «جی ۲۰ » با اصلاح قوامین اقتصادی سعی در شکوفا کردن رشد اقتصاد جهانی دارد.

آی پی اس : معضل اقتصادی برزیل موجب بی توجهی این کشور به توسعه زیرساخت‌ها شده است.

سی ان بی سی : رشد اقتصادی یونان و ایتالیا در مسیر رو به رشد قرار گرفته است.

راشا تودی : روسیه تمایلی برای پیوستن به اوپک ندارد.

رویترز : شاخص بورس کشورهای اروپایی افزایش یافت.

بلومبرگ : ارزش پول هند در مقابل دلار آمریکا به پایین ترین میزان در دو سال اخیر رسیده است.

رویترز : ذخایر ارزی چین در ماه گذشته میلادی ۹۳.۹ میلیارد کاهش یافت و به رقم ۳.۵۵۷ تریلیون دلار رسید.

ترید عربیا : شرکت نفت «آرامکو» عربستان برای تامین هزینه های خود به دنبال وام ۵ میلیارد دلاری است.