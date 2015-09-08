تیم ملی ایران ست نخست را برابر آرژانتین پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی والیبال ایران و آرژانتین از ساعت ۷:۴۰ امروز سه‌شنبه به وقت تهران در چارچوب دیدارهای جام جهانی ژاپن به مصاف یکدیگر رفته‌اند که ست نخست این بازی را تیم کشورمان به سود خود پایان داد.

تیم ایران در ست نخست این بازی با ترکیب میلاد عبادی‌پور، سعید معروف، شهرام محمودی، عادل غلامی، سیدمحمد موسوی، فرهاد قائمی و مهدی مرندی (لیبرو) برابر حریف به میدان رفت. دو تیم بازی را برابر آغاز کردند و پا به پای هم پیش رفتند تا اینکه آرژانتین وقت دوم استراحت فنی را ۱۶ بر ۱۴ به سود خود پایان داد.

بعد از آن بود که سرویس‌های خوب آرژانتینی ها برتری ۲۱ بر ۱۵ آنها را به دنبال داشت اما در ادامه چندین دفاع خوب از ایران باعث شد تیم کشورمان به امتیاز ۱۹ برسد و ولاسکو را مجاب به دریافت تایم اوت کند. تیم کشورمان در ادامه با سرویس‌های خوب عبادی‌پور به بازی برگشت و ۲۳ بر ۲۲ از رقیب خود پیش افتاد اما تعویض های ولاسکو شرایط را در امتیاز ۲۴ برابر کرد. در نهایت این ست را تیم ایران با امتیاز ۲۷ بر ۲۵ به سود خود پایان داد.