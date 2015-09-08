با قهرمانی در جام ویلیام جونز خط ونشان خوبی برای رقیبانمان کشیدیم

جواد داوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تیم ملی بسکتبال پس از حضور در مسابقات جام ویلیام جونز، اظهار داشت: شرکت در این رقابت‎ها برای تیمی مثل ایران که مدت زمان زیادی از شروع تمریناتش نمی‎گذرد، خیلی خوب بود. شاید پیش از سفر به چین‎تایپه فکر می‎کردیم چون تمرینات زیادی نداشتیم، نباید در مسابقات هم حاضر شویم اما با حضور در این رقابت‌ها به شرایط خیلی بهتری دست پیدا کردیم.

وی تصریح کرد: درست است که تمرین زیادی نداشتیم اما هر یک از دیدارهای جام ویلیام جونز به اندازه چند جلسه تمرینی برای‌مان مثمرثمر بود. به خصوص اینکه همه حریفان ما با بهترین ترکیب خود در مسابقات حاضر شده بودند.

داوری با اشاره به اینکه سرمربی تیم ملی بسکتبال ۱۴ بازیکن را برای سفر به محل برگزاری جام ویلیام جونز معرفی کرده بود، اما برای هر یک از دیدارهای این مسابقات ۱۲ بازیکن انتخاب می‌کرد، گفت: در هر بازی هر ۱۲ بازیکن منتخب به بازی گرفته می‌‎شدند و این بهترین کار ممکن بود که توسط درک باورمن انجام می‌شد. به کارگیری همزمان تمام بازیکنان باعث شد همه به یک اندازه از این رقابت‌ها کسب تجربه کنند.

این بازیکن تیم ملی بسکتبال تاکید کرد: تیم‌هایی مثل کره‌جنوبی و فیلیپین حتی تیم ملی میزبان با تمام قدرت در مسابقات جام ویلیام جونز شرکت کرده بودند اما ما با قهرمانی خط و نشان خوبی برای این تیم‌ها که جزو حریفان‌مان در جام ملت‌ها هستند، کشیدیم.

جواد داوری گفت: بسکتبال برای حضور در جام ملت‎های آسیا هدفی ندارد جز قهرمان شدن و کسب سهمیه المپیک؛ با انسجام خوبی که در دفاع داریم و عملکرد قابل قبولی که بازیکنان در خط حمله دارند، دستیابی به این هدف دور از دسترس نیست، فقط باید از اندک زمان باقی مانده برای تمرین بهتر و مثمرثمرتر نهایت استفاده را ببریم و با آمادگی کامل در مسابقات حاضر شویم.