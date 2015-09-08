رده بندی انفرادی سه وزن نخست/ یک نقره به ایران رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابتهای سه وزن نخست کشتی فرنگی قهرمانی جهان مدالهای طلا بین آلمان، روسیه و ارمنستان تقسیم شد و ۱۸ فرنگی کار نیز سهمیه المپیک ۲۰۱۶ برزیل را کسب کردند.

بر این اساس اسامی نفراتی که در سه وزن اول سهمیه المپیک را کسب کردند، به شرح زیر است:

۶۶ کیلوگرم: ۱- فرانک استابلر(آلمان) ۲- ریو هانسو(کره جنوبی) ۳- آرتم سورخوف(روسیه) و داوور استفانک(صربستان) ۵- میگران آراتونیان(ارمنستان) و تارک عزیز بنیسا(الجزایر) و....۳۴ – مهدی زیدوند(ایران)

۷۵ کیلوگرم: ۱- رومن ولاسوف(روسیه) ۲- مارک مادسن(دانمارک) ۳- آندره بسیک(آمریکا) و دوژان کارتیکوف(قزاقستان) ۵- سعید عبدولی(ایران) و الوین مورس علی یف(آذربایجان)

۹۸ کیلوگرم: ۱- آرتور الکسانیان(ارمنستان) ۲- قاسم رضایی(ایران) ۳- اسلام مگومدوف(روسیه) و دیمیتری تیمچنکو(اوکراین) ۵- الیس گوری(بلغارستان) و الکسیس سی رارو(رومانی)

در رده بندی تیمی نیز در پایان روز نخست تیم روسیه با کسب ۲۶ امتیاز در جایگاه اول قرار دارد و تیم ایران تاکنون ۱۵ امتیاز به دست آورد.

مسابقات چهار وزن دوم از ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه امشب و رقابتهای وزن ۸۵ کیلوگرم روز سه شنبه برگزار می شود.