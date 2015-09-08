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۱۷ شهریور ۱۳۹۴، ۹:۵۰

کشتی فرنگی قهرمانی جهان – آمریکا؛

رده بندی انفرادی سه وزن نخست/ یک نقره به ایران رسید

رده بندی انفرادی سه وزن نخست/ یک نقره به ایران رسید

روز نخست رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک در حالی در شهر لاس وگاس آمریکا به پایان رسید که سهم تیم ایران، تنها یک مدال نقره بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابتهای سه وزن نخست کشتی فرنگی قهرمانی جهان مدالهای طلا بین آلمان، روسیه و ارمنستان تقسیم شد و ۱۸ فرنگی کار نیز سهمیه المپیک ۲۰۱۶ برزیل را کسب کردند.

بر این اساس اسامی نفراتی که در سه وزن اول سهمیه المپیک را کسب کردند، به شرح زیر است:

۶۶ کیلوگرم:  ۱- فرانک استابلر(آلمان) ۲- ریو هانسو(کره جنوبی) ۳- آرتم سورخوف(روسیه) و داوور استفانک(صربستان) ۵- میگران آراتونیان(ارمنستان) و تارک عزیز بنیسا(الجزایر) و....۳۴ – مهدی زیدوند(ایران)
۷۵ کیلوگرم: ۱- رومن ولاسوف(روسیه) ۲- مارک مادسن(دانمارک) ۳- آندره بسیک(آمریکا) و دوژان کارتیکوف(قزاقستان) ۵- سعید عبدولی(ایران) و الوین مورس علی یف(آذربایجان)
۹۸ کیلوگرم: ۱- آرتور الکسانیان(ارمنستان) ۲- قاسم رضایی(ایران)  ۳- اسلام مگومدوف(روسیه) و دیمیتری تیمچنکو(اوکراین)  ۵- الیس گوری(بلغارستان) و الکسیس سی رارو(رومانی)

در رده بندی تیمی نیز در پایان روز نخست تیم روسیه با کسب ۲۶ امتیاز در جایگاه اول قرار دارد و تیم ایران تاکنون ۱۵ امتیاز به دست آورد.

مسابقات چهار وزن دوم از ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه امشب و رقابتهای وزن ۸۵ کیلوگرم روز سه شنبه برگزار می شود.

کد مطلب 2908372

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