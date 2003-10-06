  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۴ مهر ۱۳۸۲، ۱۸:۴۳

امروز

معاملات ارزي شبكه بانكي به بيش از 96 ميليارد ريال رسيد

معاملات ارزي شبكه بانكي به بيش از 96 ميليارد ريال رسيد

ارزش معاملات ارزي شبكه بانكي امروز به 96 ميليارد و 723 ميليون يكصد هزار ريال رسيد كه 11 ميليارد و 650 ميليون ريال نسبت به روز گذشته كاهش نشان مي دهد.

به گزارش خبرگزاري مهر، نرخ مرجع ارزهاي عمده در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در پايان معاملات امروز شبكه بانكي به شرح زير است:
           نوع ارز                                               نرخ به ريال 
      -------------                                      ------------------
يك يورو(واحد پول اروپايي)                                 9661
يك دلار آمريكا                                                  8329
يك پوند انگليس                                                 13890
يكصد ين ژاپن                                                   7516
يك فرانك سوئيس                                              6247
يك دلار كانادا                                                   6198
يك دلار استراليا                                                5672
يك كرون نروژ                                                 1182
يك كرون سوئد                                                  1078
يك كرون دانمارك                                              1301
يك درهم امارات متحده عربي                                 2271
يك ريال عربستان                                               2224
يك دينار كويت                                                   38319
يك دينار بحرين                                                  22120
يك ريال قطر                                                     2291
يك ريال عمان                                                    21662
  

 

 

کد مطلب 29084

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه