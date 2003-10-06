معاملات ارزي شبكه بانكي به بيش از 96 ميليارد ريال رسيد

به گزارش خبرگزاري مهر، نرخ مرجع ارزهاي عمده در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در پايان معاملات امروز شبكه بانكي به شرح زير است:
نوع ارز نرخ به ريال
------------- ------------------
يك يورو(واحد پول اروپايي) 9661
يك دلار آمريكا 8329
يك پوند انگليس 13890
يكصد ين ژاپن 7516
يك فرانك سوئيس 6247
يك دلار كانادا 6198
يك دلار استراليا 5672
يك كرون نروژ 1182
يك كرون سوئد 1078
يك كرون دانمارك 1301
يك درهم امارات متحده عربي 2271
يك ريال عربستان 2224
يك دينار كويت 38319
يك دينار بحرين 22120
يك ريال قطر 2291
يك ريال عمان 21662
نظر شما