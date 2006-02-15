پرداختن به فرهنگ شنيداري مهم ترين مسئله موسيقي ايران است

"كيخسرو پورناظري" آهنگساز، نوازنده تنبور و سرپرست گروه موسيقي "شمس" در گفت و گو با خبرنگار موسيقي "مهر"، ضمن بيان اين مطلب افزود: شنونده هاي ديگر كشورها، تكيه شان بيشتر روي موسيقي و ذات آن است، نه كلام،در حالي كه متاسفانه در ايران تنها در صورتي ما با موسيقي با كلام يك كشور ديگر مي توانيم ارتباط برقرار كنيم، كه معني آن كلام را بفهميم، يعني در نهايت اهميت را به شعر و كلام داده ايم.

وي ادامه داد: فرهنگ شنيداري موسيقي در ايران هنوز جا نيفتاده است و ما هنوز با اجراي قطعات بي كلام مشكل داريم، در واقع بهتر است بگويم نمي توانيم به طور آزادانه رپرتوار كارمان را اجرا كنيم و گاه مجبور و ناگزير از گنجاندن قطعات با كلام هستيم. در كشورهاي ديگر به اين شكل نيست كه در مورد موسيقي ملي كشورشان تا اين حد در مضيقه شعروكلام باشند، چون آن موسيقي با روح و پوست و جان آنها ارتباط دارد و در رگ و ريشه شان جاري است، از اين رو موسيقي لزوما با شعر بيان نمي شود.

پورناظري كه اين روزها عازم پاريس و روتردام براي اجراي قطعات موسيقي ايراني است، با ذكر مثالي ادامه داد: چندي پيش گروه موسيقي ژاپن در تالار شهر پاريس به اجراي برنامه پرداخت. اين گروه تمام اشعار خود را به زبان فرانسه برگرداند و در بروشور چاپ كرد، تمام ديسيپلين هاي اجرا را بيشتر از آني كه لازم باشد، رعايت كرد و در نهايت تعدادي از تماشاگران هم آن گروه را تشويق كردند. شب بعد گروه موسيقي هندوستان به صحنه رفت، در بروشور قطعاتي براي اجراي نوشته شده بود و اين گروه قطعات ديگري را به صحنه برد، ترجمه اي هم از آن قطعات در دست نبود، اين گروه آزادانه و با تمام حس به اجراي موسيقي پرداخت و در نهايت تشويق بسيار زياد و گرم تماشاگران را به همراه داشت. اين اتفاقات و نظير آنها نشاندهنده اهميت به اصل موسيقي است.