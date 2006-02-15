كارت هوشمند بنزين تا ارديبهشت 85 در شهرهاي بزرگ توزيع مي شود/تعداد كارت هوشمند 5 ميليون عدد افزايش يافته است

حسين كاشفي درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر درباره آخرين وضعيت كارت هوشمند در كشور گفت : شركت پخش فراورده هاي نفتي ايران با مذاكراتي كه با شركت پيمانكار اين طرح يعني شركت مخابرات راه دور ايران انجام داده مقرر كرده به منظورانجام پروژه در موعد مقرر تا ارديبهشت ماه سال آينده نسبت به توزيع كارت هاي هوشمند در شهرهاي بزرگي همانند اصفهان ، تهران ، تبريز ، مشهد و... اقدام كند .

وي درباره ثبت نام از دارندگان موتور سيكلت گفت : با توجه به اينكه ثبت نام توسط نيروي انتظامي و به صورت استاني انجام مي شود درنتيجه آمار دقيق را هنوز دريافت نكرده ايم اما با توجه به تبليغات صورت گرفته دارندگان اين وسيله نقليه دريافته اند كه بايد در هر حال اين كارت را داشته باشند برهمين اساس تعداد ثبت نام كنندگان به طور مداوم درحال افزايش است .

وي همچنين در پاسخ به سوال مهر مبني براينكه آيا سيستم كارت هوشمند به صورت " آف لاين خواهد بود يا آن لاين " گفت : ارتباط جايگاهها با مراكز دريافت اطلاعات به صورت آن لاين يا مستقيم خواهد بود .

وي درباره مزاياي اين سيستم گفت : اگر هر اتفاقي براي مراكز دريافت اطلاعات بيافتد، ديتا يا اطلاعات درباره ميزان مصرف بنزين تا 72 ساعت در چند مرحله همانند تلمبه ها ، جايگاه و مراكز مختلف ضبط مي شود تا آسيبي به آنها نرسد .

وي اضافه كرد : در وهله اول اطلاعات مصرف بنزين در كل كشور به چند مركز و از آنجا نيز به ايستگاه مركزي منتقل مي شود .

وي درباره هزينه انجام اين پروژه گفت : كل هزينه اين پروژه با اضافه شدن 5 ميليون كارت به 10 ميليون كارت قبلي از 42 ميليارد و 900 ميليون تومان به 48 ميليارد تومان افزايش يافت .

وي گفت : هزينه اجراي اين طرح از سوي وزارت نفت پرداخت مي شود .

مدير عامل شركت پخش فراورده هاي نفتي گفت : توزيع اين كارت اول از شهرهاي بزرگ آغاز مي شود و پس از آن به شهرهاي كوچك و روستاها مي رسد .

وي درباره انتشار اخبار متناقص درباره دونرخي شدن و يا نحوه توزيع بنزين از سوي منابع خبري گوناگون گفت : مجلس بايد تصميمات لازم و نهايي را در اين باره بگيرد و هنوز هيچ تصميم واحدي اتخاذ نشده است .

وي با اشاره به وضعيت مصرف بنزين در كشور گفت : هم اكنون 67 ميليون ليتر بنزين در كشور به طور ميانگين مصرف مي شود كه ممكن است در روزهاي پاياني سال به 80 ميليون ليتر برسد .

كاشفي همچنين پيش از اين درباره اعتبار مورد نياز براي واردات بنزين گفته بود : در سال جاري عليرغم اينكه پيش بيني شده بود روزانه 8/23 ميليون ليتر بنزين وارد كشور شود اما با افزايش مصرف بنزين حجم واردات به 26 ميليون ليتررسيده درحالي كه اين رقم در سال آينده به 34 ميليون مي رسد كه با بودجه تعيين شده با يك ميليارد دلار كسري بودجه مواجه مي شويم .

وي تصريح كرد : در بودجه سال آينده 4 ميليارد دلار براي واردات بنزين تعيين شده است كه با افزايش حجم مصرف و افزايش قيمت بنزين در بازارهاي بين المللي حداقل با يك ميليارد دلار كسري بودجه مواجه هستيم.