مشكلات والدين بر خواب كودكان تاثير مي گذارد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، حتي وقتي والدين در هنگام دلخوري از يكديگر سكوت مي كنند و حرف خاصي نمي زنند تا عصبانيتشان آشكار نشود، كودكان موضوع را درك كرده و احساس نا مطلوبي پيدا مي كنند.

بررسي ها نشان مي دهد كه كودكان حتي رابطه خوب ظاهري ميان والدين را تشخيص مي دهند و مي توانند حس كنند كه آنها از يكديگر ناراضي هستند و اين مورد باعث مي شود كه آنها عصبي تر، ناراحت تر و نگران تر باشند.

نتيجه تحقيقات فراواني كه در سالهاي اخير انجام شده نشان مي دهد كه تعامل و روابط والدين تاثير مستقيمي بر روي كودكان و زندگي آنها گذاشته و در مواردي حتي خواب آنها را نيز مختل مي كند.

در يكي از اين تحقيقات كه به خواب كودكان پرداخته شد ، 54 كودك 8 تا 9 ساله مورد بررسي قرار گرفتند و در مورد خانواده هايشان با آنها و والدينشان مصاحبه هايي انجام شد. در ضمن ابزاري به دست آنها متصل شد تا با ارزيابي حركات ، وضعيت خوابشان تحت نظارت قرار گيرد.

نتايج اين بررسي مشخص كرد كودكاني كه والدينشان حتي ناراحتي و دلخوريهاي اندكي از يكديگر داشتند حداقل 30 دقيقه كمتر از سايرين مي خوابيدند.

البته شايد به عقيده برخي افراد 30 دقيقه چندان قابل توجه نباشد؛ اما اگر اين مدت بين دو مرحله خواب باشد يعني دقيقاً درزماني كه خواب بايد عميق شود تا فرزندان استراحت كافي كنند، تاثيرات عميقي بر جسم و روح آنها بر جاي مي گذارد.