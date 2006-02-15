مصرف قهوه از ابتلا زنان به ديابت نوع 2 جلوگيري مي كند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دانشكده پزشكي دانشگاه هاروارد اخيرا اين موضوع را بر روي 88 هزار نفر از زنان بررسي كرده و نتايج همگي اثبات كننده اين ادعا بوده است كه مصرف مواد حاوي كافئين و قهوه به اندازه كافي و نه زياد در پيشگيري از ديابت نوع 2، موثر است.

افرادي كه روزي يك فنجان قهوه بنوشند يا معادل آن از مواد حاوي كافئين استفاده كنند حدود 13 درصد و افرادي كه روزانه بيش از يك فنجان قهوه مصرف كنند حدود 47 درصد كمتر از بقيه دچار ابتلا به ديابت نوع 2 خواهند شد.

اين نتايج در ارتباط با مصرف قهوه فوري و قهوه تهيه شده در صافي ها با استفاده از قهوه جوش است و نوشيدن قهوه اسپرانتو تغيير چنداني در جلوگيري از بيماري ديابت نوع 2 ايجاد نمي كند.

محققان دريافته اند مصرف خود قهوه بيشتر از مواد حاوي كافئين متابوليسم گلوكز را افزايش مي دهد و به اين ترتيب مانع افزايش گلوكز در قند خون مي شود.

