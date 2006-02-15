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۲۶ بهمن ۱۳۸۴، ۱۳:۰۵

بر اساس نتايج تحقيقات ؛

سلامت معلمان چند شغله 50 درصد كمتر از ساير فرهنگيان است

سلامت معلمان چند شغله 50 درصد كمتر از ساير فرهنگيان است

بر اساس اظهارات يك پژوهشگر ، سلامت رواني و جسمي معلمان چند شغله 50 درصد كمتر از ساير معلمان است.

دكتر عليرضا شريفي ، بر مبناي تحقيقاتي كه با عنوان پديده چند شغلي انجام داده است ، به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: توان معلمان چند شغله 40 درصد كمتر از توان معلمان تك شغله است.

وي افزود: ميزان مشاركت معلمان چند شغله در فعاليت هاي جنبي مدارس مانند مسائل فرهنگي ، جلسات شوراي دبيران ، مشاروه با اولياء دانش آموزان و... ، يك دوم معلمان تك شغله است.

مشاور پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش تاكيد كرد: غيبت هاي مكرر معلمان چند شغله 3 برابر و ميزان پرخاشگري آنان 2 برابر معلمان يك شغله است.

وي افت شغلي فرهنگيان چند شغله را بسيار بيشتر از ساير فرهنگيان بيان كرد و گفت: ميزان خود باوري اين افراد 40 درصد كمتر از معلمان يك شغله است.

اين پژوهشگراضافه كرد: انگيزه هاي شغلي معلمان چند شغله يك پنجم معلمان يك شغله است.

شريفي ميزان خطاي معلمان چند شغله را 40 درصد بيشتر و تعداد دفعات ارزشيابي آنان از دانش آموزان را 50 درصد كمتر از معلمان تك شغله عنوان كرد.

اين پژوهشگر در عين حال تصريح كرد: رفاه مادي ، نوع اتومبيل ، تغذيه و تعداد سفرهاي تفريحي معلمان چند شغله 250 برابر بالاتر از معلمان تك شغله است.

وي خاطر نشان ساخت: منزلت اجتماعي معلمان تك شغله نزد خود و ديگران 2 برابر معلمان چند شغله است. 

کد مطلب 290885

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