مجوز آموزشگاه هاي استيجاري بايد لغو شود

هادي منتظري ،عضو هيات مديره كانون مدرسان خانه موسيقي و نوازنده كمانچه، در گفت وگو با خبرنگار موسيقي "مهر" با اعلام اين مطلب گفت : اهداف فعاليت بسياري از آموزشگاهها صرفامسائل تجاري است وهم اكنون بسياري از آدم هاي سود جو كه به مسايل ديدي تجاري و دلال مآبانه دارند،مجوز آموزشگاهها را در مقابل اندكي پول از صاحبان آنها اجاره مي كنند .
اين نوازنده كمانچه افزود : اگرچه طي چند سال اخير نظارت هايي به صورت برگزاري آزمون ، داير كردن كارگاههاي آموزشي و تخصصي از طرف مركز گسترش فعاليت هاي هنري و خانه موسيقي بر روند فعاليت هاي آموزشگاههاي كشوراعمال شده است ،اما در عمل مي بينيم كه افراد بدون صلاحيت در اين آموزشگاهها هنوز مشغول به كار هستند.
منتظري افزود : متاسفانه بيشتر اين افراد به دليل نداشتن تجربه كافي ،توانمندي براي انتقال دانش خود ( اليته اگر دانشي داشته باشند) و مهمتر از همه نداشتن سواد آكادميك ،منجر به سرگرداني هنرجويان و در نهايت زدگي آنها از يادگيري هنر موسيقي مي شوند.
وي ادامه داد : به تبع گماردن اين افراد ناپخته و بي تجربه منجر به جذب هنرجو با شهريه پايين و همچنين تعلق گرفتن درصد زيادي از اين مقدار به آموزشگاه مي شود؛با اين توصيفات يا بايد مجوز اين آموزشگاهها لغو شود يا كلاس ها و كارگاههايي براي اين مدرسان برگزار شود تا به درجه رضايت بخشي در عرصه آموزش برسند.
هادي منتظري روند رشد كمي آموزشگاههاي موسيقي را كاذب معرفي كرد ودر پايان اظهار داشت :رشد آموزشگاهها موسيقي ممكن است نشان از توسعه علاقه جوانان به هنر موسيقي باشد ،اما از طرفي ديگر شاهديم كه اين رشد هيچ بازخورد ونتيجه اي در پي نداشته است.
