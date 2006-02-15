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۲۶ بهمن ۱۳۸۴، ۱۴:۰۶

تئاتر شهر ميزبان هفت نمايش جديد است

مجموعه تئاتر شهر پس از ميزباني از جشنواره تئاتر فجر، فعاليت‌هاي خود را در بهمن 84 با اجراي عمومي هفت نمايش ادامه مي‌دهد.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي مجموعه تئاتر شهر، نام نمايش‌ها، محل اجرا، نويسنده و كارگردان، ساعت اجرا، مدت اجرا و قيمت بليت آنها به شرح زير است:

"عادل‌ها": تالار اصلي، نويسنده: آلبر كامو، مترجم و كارگردان: دكتر قطب‌الدين صادقي، ساعت: 19، مدت: 100 دقيقه، قيمت بليت 3000 تومان

"ملكه جنيان": تالار چهارسو، نويسنده: هادي حوري، كارگردان: امير دژاكام، ساعت 18، مدت: 60 دقيقه، قيمت بليت 3000 تومان

"اسب‌هاي آسمان خاكستر مي‌بارند": تالار قشقايي، نويسنده: نغمه ثميني، مترجم: تينوش نظم‌جو، كارگردان: علي راضي، ساعت: 19، مدت: 60 دقيقه، قيمت بليت 2500 تومان

"در سايه‌سار سوگ سكوت": تالار سايه، نويسنده: ميلاد اكبرنژاد، كارگردان: سپيده نظري‌پور، ساعت: 45/17، مدت: 45 دقيقه، قيمت بليت 2000 تومان

"روزهايي كه به يادت گذشت": تالار كوچك (شماره 2)، نويسنده و كارگردان: سعيد شاپوري، ساعت: 30/17، مدت: 45 دقيقه، قيمت بليت 2000 تومان

"محال هم ممكن است": تالار نو، نويسنده و كارگردان: سيروس همتي، ساعت: 15/18، مدت 50 دقيقه، قيمت بليت 1500 تومان

"آب مرا قصه كرد": كارگاه نمايش، نويسنده: سيد مهرداد ضيايي، كارگردان: عباس غفاري، ساعت 30/20، مدت: 50 دقيقه، قيمت بليت 1500 تومان

کد مطلب 290924

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