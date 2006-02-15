تئاتر شهر ميزبان هفت نمايش جديد است

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي مجموعه تئاتر شهر، نام نمايش‌ها، محل اجرا، نويسنده و كارگردان، ساعت اجرا، مدت اجرا و قيمت بليت آنها به شرح زير است:

"عادل‌ها": تالار اصلي، نويسنده: آلبر كامو، مترجم و كارگردان: دكتر قطب‌الدين صادقي، ساعت: 19، مدت: 100 دقيقه، قيمت بليت 3000 تومان

"ملكه جنيان": تالار چهارسو، نويسنده: هادي حوري، كارگردان: امير دژاكام، ساعت 18، مدت: 60 دقيقه، قيمت بليت 3000 تومان

"اسب‌هاي آسمان خاكستر مي‌بارند": تالار قشقايي، نويسنده: نغمه ثميني، مترجم: تينوش نظم‌جو، كارگردان: علي راضي، ساعت: 19، مدت: 60 دقيقه، قيمت بليت 2500 تومان

"در سايه‌سار سوگ سكوت": تالار سايه، نويسنده: ميلاد اكبرنژاد، كارگردان: سپيده نظري‌پور، ساعت: 45/17، مدت: 45 دقيقه، قيمت بليت 2000 تومان

"روزهايي كه به يادت گذشت": تالار كوچك (شماره 2)، نويسنده و كارگردان: سعيد شاپوري، ساعت: 30/17، مدت: 45 دقيقه، قيمت بليت 2000 تومان

"محال هم ممكن است": تالار نو، نويسنده و كارگردان: سيروس همتي، ساعت: 15/18، مدت 50 دقيقه، قيمت بليت 1500 تومان

"آب مرا قصه كرد": كارگاه نمايش، نويسنده: سيد مهرداد ضيايي، كارگردان: عباس غفاري، ساعت 30/20، مدت: 50 دقيقه، قيمت بليت 1500 تومان