مکزیک به جمع مشتریان نفت ایران پیوست/آغاز مذاکرات ۲ غول نفتی جهان

به گزارش خبرنگار مهر، مکزیک یکی از مهمترین کشورهای بزرگ تولید کننده نفت در خارج از اوپک است به طوری که از مکزیک، روسیه، نروژ، برزیل و قزاقستان به عنوان مهمترین تولیدکنندگان نفت نانو اوپک یاد می شود.

در طول سه دهه گذشته سطح روابط نفت و انرژی ایران و مکزیک با فراز و فرودهای متعددی روبرو شده و پس از همکاری‌های نصفه و نیمه نفتی میان این کشور نفت‌خیز منطقه آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب در دهه ۶۰ شمسی، پیش بینی می‌شود با لغو تحریم‌ها دور جدید همکاری‌های نفتی و گازی بین تهران و مکزیکوسیتی از سر گرفته شود.

در این بین هر چند ایران با در اختیار داشتن بیش از ۱۵۷ میلیارد بشکه ذخایر قابل برداشت نفت و ۳۴ تریلیون متر مکعب ذخایر گاز در مجموع عنوان بزرگترین دارنده ذخایر هیدروکربوری جهان را یدک می‌کشد اما مکزیک هم با در اختیار داشتن حدود ١٠ میلیارد بشکه ذخایر نفت خام، تولید روزانه ۲.۹ میلیون بشکه نفت، حدود ٤٨٣ میلیارد مترمکعب ذخایر گاز طبیعی حرف‌های زیادی برای گفتن در بازار انرژی جهان دارد.

بر این اساس امروز با سفر «آلفونسو ناوارته پریدا» وزیر کار و تأمین اجتماعی مکزیک به تهران و گفتگوهای این عضو کابینه دولت مکزیکوسیتی با بیژن زنگنه وزیر نفت پس از نزدیک به سه دهه یخ روابط دو کشور در حوزه نفت و انرژی آب شد.

وزیر کار و تأمین اجتماعی مکزیک صبح امروز (سه شنبه، ١٧ شهریورماه) پس از دیدار با وزیر نفت ایران گفت: در جریان دیدار با وزیر نفت ایران درباره آماده سازی زمینه ملاقات و مذاکرات میان مسئولان ایرانی و مکزیکی در بخش‌های نفتی پس از تحریم‌ها و گسترش روابط در حوزه های فنی صنعت نفت بحث و گفتگو کردیم.

وی افزود: مکزیک هم اکنون در زمینه ارتقای بهره وری در حوزه انرژی و بخش‌های مختلف صنعت نفت برنامه های بسیاری را آغاز کرده است و از همکاری و مشارکت در این بخش با دیگر کشورها استقبال می کند. از این رو، تهران و مکزیکوسیتی نیز می توانند در این زمینه نیز همکاریهای مطلوبی داشته باشند.

وزیر کار و تامین اجتماعی مکزیک درباره همکاری‌های نفتی ایران و مکزیک در گذشته تصریح کرد: پیش از تحریم‌ها ایران و مکزیک در بخش‌های نفتی با یکدیگر همکاری و تبادل نظر داشته اند، به ویژه در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، دو کشور مکزیک و بلژیک با صنعت نفت ایران همکاری می‌کردند.

در همین حال، «اولیسس کانچولاگوتیئرس» سفیر مکزیک در تهران هم اعلام کرده است: در حال حاضر صادرات مکزیک برابر با صادرات کل کشورهای آمریکای لاتین است و این کشور درصدد کشف بازارهای جدید به خصوص در خاورمیانه است.