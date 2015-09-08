به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مدحت کارگردان «چشم های رسواکننده» درباره این فیلم گفت: ابتدا قرار بود فیلمی درباره خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که در جنگ آمریکا علیه عراق، چشمانش را از دست داده بود بسازم اما در تحقیقات اولیه متوجه شدم که تعداد زیادی خبرنگار از جمله تصویربردار شبکه تلویزیون اسپانیا به نام خوزه کئوسو در بالکن هتل فلسطین عراق مورد اصابت گلوله سربازان آمریکایی قرار گرفته و در این جنگ کشته شده اند.
وی افزود: به واسطه دوستی با آقای علیزاده مستندساز ساکن اسپانیا تصمیم گرفتم بخشی از فیلم را به خوزه کئوسو اختصاص بدهم. به همین دلیل سکانسهایی از فیلم در اسپانیا تصویربرداری شد و تدوین آن نیز توسط جویز لوییس جالان صورت گرفت.
مدحت درباره موضوع مستند «چشمهای رسواکننده» اظهار کرد: مایکل خبرنگار اسپانیایی برای دیدن حمید بهمنی که چشمانش را در جنگ از دست داده، به تهران میآید. او قول میدهد واسطه بین وی و خانواده خوزه کئوسو شود تا طرح شکایت علیه آمریکا را علنی کند. زمانی که مایکل در تهران است، یکی از دانشمندان هستهای ایران ترور میشود...
این مستندساز تصریح کرد: در مجموع باید بگویم که این فیلم به خبرنگاران کشته شده در جنگ میپردازد و توسط مایکل روایت می شود.
مدحت با اشاره به اهمیت ساخت مستندهای سیاسی تاکید کرد: سینما میتواند موضوع سیاسی روز را در قالب فیلم مستند به تصویر بکشد. ممکن است برخی فیلمها برای تغییر افکار و اذهان مردم با موضوع های سیاسی ساخته شود یا اینکه در پی حمایت از اندیشههای یک شخص یا یک ایده باشند. به هر حال سینما راه خود را گشوده و اهداف خود را پیش میبرد.
براساس گفته کارگردان، مستند ۶۰ دقیقهای «چشمهای رسواکننده» بدون هیچگونه ترس و واهمهای از دنیای غرب، در چهار کشور ایران، اسپانیا، عراق و لبنان تصویربرداری شده است.
عوامل تولید مستند «چشمهای رسواکننده» عبارتند از: نویسنده، کارگردان و تهیهکننده: حسین مدحت، نورپرداز و تصویربرداران: خاویر کئوسو، لوئیس کوریانو، میگل آیستران، علیرضا تقاصی، امیر شادمان، تدوین و صداگذاری: خوزه لوئیسگالان، محمدرضا عسکری، موسیقی: لوئیس گالان، دستیاران کارگردان: محمدرضا حسنیرنجبر، خورحه مارچانته، هومن محمدهاشمی، دستیار تهیه: حسام مدحت، هماهنگی و برنامهریزی: بتول کرمی زارع قاسمآبادی، شادی علیزاده، منشی صحنه: ملیحه آسترش، مدیر تولید: احمد علیزاده، تحقیق: هلنا ناروایس، گفتار متن: فرانسیکو خاویر گوانزالس، پشتیبانی فنی: خورگه بوستوس، مترجمان: صبا خدایاریفرد، محمد شیوافر، تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.
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