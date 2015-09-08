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۱۷ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۳۱

یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی؛

درخواست ملوانی‌ها از سازمان لیگ/ بازی با عقاب با تاخیر برگزار شود

درخواست ملوانی‌ها از سازمان لیگ/ بازی با عقاب با تاخیر برگزار شود

مسئولان باشگاه ملوان بندرانزلی از سازمان لیگ درخواست کردند تا بازی این تیم در جام حذفی با یک ساعت تاخیر برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ملوان عصر فردا چهارشنبه و در مرحله یک‌شانزدهم نهایی رقابتها فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور، در ورزشگاه تختی انزلی میزبان تیم عقاب تهران است.

طبق اعلام مسئولان سازمان لیگ، این بازی قرار است ساعت ۱۷ برگزار شود اما مدیران تیم ملوان بندرانزلی از مسئولان برگزاری این دیدار درخواست کردند تا به علت شرجی بودن بیش از حد هوای این شهر، این مسابقه یک ساعت به تعویق بیفتد و ساعت ۱۸ برگزار شود. 

حمید استیلی در اینباره به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر بازی در هوای انزلی کمی سخت است. زیرا هوای  این شهر در روز حدود ۹۰ درصد رطوبت دارد. ما از سازمان لیگ درخواست کردیم تا بازی ما در جام حذفی به این خاطر، یک ساعت به تعویق بیفتد.

وی در ادامه افزود: من در این خصوص شخصا با دفتر مهدی تاج تماس گرفتم و با رئیس دفتر ایشان صحبت کردم. مکاتبات لازمه هم انجام شده است اما هنوز جوابی دریافت نکرده‌ایم. 

سرمربی تیم ملوان بندرانزلی همچنین گفت: ما می‌خواهیم همانطور که به علت گرمای هوا در اهواز بازی‌ها را در ساعت ۱۹:۳۰ برگزار می‌کنند، بازی ما هم یک ساعت به تعویق بیفتد. درست است که هوای اهواز از انزلی گرم‌تر است، اما رطوبت هوا در انزلی ۹۰ درصد بوده و انجام مسابقه در این شرایط  کمی سخت است.

کد مطلب 2909494

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