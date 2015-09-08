به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر هدایت حسینی در مورد تبلیغات فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی در رسانه ها اظهار داشت: تبلیغات در رسانه ها یکی از موضوعاتی است که مورد توجه ویژه ای قرار دارد.

وی گفت: تبلیغات محصولات غذایی به خصوص فرآورده های غذایی وارداتی در شبکه های غیرمجاز و ماهواره ها ممنوع است که این اقدام با همکاری وزارت ارشاد صورت می گیرد که در صورت تبلیغات در ماهواره تمامی پروانه های محصولاتی که در ماهواره تبلیغ دارند باطل می شود.

حسینی افزود: کالاهایی که در ماهواره ها و شبکه های غیرمجاز تبلیغ می شوند هیچ مجوزی از وزارت بهداشت ندارند و اگر مجوزی نیز داشته باشند مجوز آنها به سرعت تعلیق و باطل می شود.

مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو اظهار داشت: تبلیغات فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی در رسانه های داخلی ممنوعیتی ندارد ولی بر اساس ماده ۳۷ قانون تبلیغات کالاهای آسیب رسان به سلامت در حال حاضر ممنوع است که فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت به صورت کارشناسی تهیه شده و به سازمان صدا و سیما و مراجعی که بر تبلیغات نظارت دارند ابلاغ شده است.

وی افزود: محصولات آسیب رسان محصولاتی را شامل می شود که میزان نمک، چربی و شکر آنها بالا است که در سه دسته هستند که تبلیغات این محصولات قطعا ممنوع است و هیچ تبلیغاتی را در هیچ رسانه ای داشته باشند.

حسینی گفت: محصولات آرایشی و بهداشتی که محوزهای لازم را از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو داشته باشند می توانند تبلیغات داشته باشند ولی اگر محصولی مجوز نداشته باشد و تبلیغی را در هر رسانه ای داشته باشد تخلف است و با آنها به شدت برخورد می کنیم.