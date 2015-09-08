به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و افریقای وزارت امور خارجه کشورمان و باگدانف معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده ویژه پوتین در امور خاورمیانه در گفتگوی تلفنی آخرین تحولات منطقه به‌ویژه بحران سوریه و یمن را بررسی و تبادل نظر کردند.

دو طرف با گفتگو درخصوص آخرین تلاش‌ها و رایزنی‌های سیاسی به منظور کمک به رفع بحران در این دو کشور، بر تحقق راهکارهای سیاسی برای حل و فصل بحران در سوریه و یمن مطابق با حقوق بین الملل و مفاد منشور سازمان ملل متحد تاکید کردند.

معاونان وزیران خارجه ایران و روسیه یادآور شدند، بحران های منطقه خاورمیانه راهکار نظامی ندارد و کاربرد زور فقط بر نفرت و روند افراط‌گرایی می‌افزاید آن هم در شرایطی که مقابله مؤثر با تروریسم و روند رو به رشد افراط گرایی در منطقه از طریق همکاری‌های واقعی و بین‌المللی امکان‌پذیر است.

دو طرف در این رایزنی اظهار داشتند: تهران و مسکو معتقدند در هر راه حل سیاسی سوریه که نقش مردم، جایگاه نهادهای حکومتی، نقش رئیس جمهور و مبارزه جدی با تروریسم نادیده گرفته شود نتیجه‌بخش نخواهد بود.

باگدانف و امیرعبداللهیان همچنین با محکومیت ادامه توسل به زور در یمن تاکید کردند، پیروزی در این کشور از طریق نظامی رقم نخواهد خورد و رفع بحران یمن صرفا راهکار سیاسی دارد.

دو طرف با حمایت از تلاش های سازمان ملل و ابراز نگرانی از رشد فزاینده تروریسم و بحران جدی انسانی در یمن، تلاش‌ مؤثر سازمان ملل متحد برای ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه به مردم این کشور را خواستار شدند.

معاونان وزیران خارجه ایران و روسیه بر تلاش سیاسی دو کشور و ادامه ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه تاکید کردند.