حسین عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در نیمه نخست امسال طرح‌های بسیار خوبی در سطح آب‌پخش اجرا شد که بخش عمده این طرح‌ها در هفته دولت به بهره‌برداری رسید و چندین طرح مهم نیز در دست اجرا داریم.

وی بهبود وضعیت مبلمان شهری و زیباسازی شهر را به‌عنوان مهم‌ترین هدف اجرای این طرح‌ها عنوان کرد و ادامه داد: در شش‌ماهه دوم امسال ۲۷ پروژه عمرانی در آب‌پخش اجرا می‌شود.

شهردار آب‌پخش با اشاره به برخی از این طرح‌ها بیان کرد: سه پارک محله‌ای با برآورد هزینه ۹ میلیارد ریال در سطح محلات شهر اجرا می‌شود.

وی بابیان اینکه عملیات تکمیل بلوار امام خمینی (ره) همراه با تملک و جابجایی شبکه برق با برآورد هزینه هفت میلیارد ریال اجرا می‌شود، افزود: اجرای روشنایی بلوار غدیر از دیگر برنامه‌ها ما برای نیمه دوم سال است.

عباسی از تکمیل پارک محله‌ای محله بهرام‌آباد خبر داد و اضافه کرد: زیرسازی و آسفالت ۵۰ هزار مترمربع از معابر شهر با برآورد هزینه ۲۰ میلیارد ریال اجرا خواهد شد.

وی بهبود وضعیت معابر شهر را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های شهرداری در نیمه دوم امسال ذکر کرد و گفت: زیرسازی و آسفالت خیابان معلم همراه با تملک و جابجایی شبکه برق به مساحت ۱۳هزار مترمربع با برآورد هزینه ۱۰ میلیارد ریال اجرا می‌شود.

شهردار آب‌پخش از تکمیل پیاده‌روسازی بلوار امام خمینی(ره) به مساحت ۱۵هزار مترمربع و برآورد هزینه شش‌میلیارد ریال خبر داد و بیان کرد: تکمیل فرش موزاییک پیاده‌رو بلوار انقلاب را نیز در دستور کار داریم.

وی از تکمیل پروژه سنگفرش، ایجاد فضای سبز و پارکینگ‌های ۴۵ درجه‌ای بین آتش‌نشانی تا بلوار وحدت خبر داد و افزود: احداث یک زمین ورزشی والیبال در حدفاصل محلات سه‌گانه شهر نیز از دیگر برنامه‌های ما در نیمه دوم امسال است.