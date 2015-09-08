خبرگزاری «تسنیم» نوشت: "لیندسی گراهام" سناتور ایالت کارولینای جنوبی و نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا در بخشی از گفتگو با نشریه "دی سایت" مناسبات بین آلمان و آمریکا را روابطی با پایه و اساس قدرتمند که البته در معرض فشار بالایی قرار گرفته است ارزیابی کرد.



وی در بخش دیگری از این گفتگو درباره جاسوسی‌های آمریکا از آلمان نیز گفت: اگر من هم آلمانی بودم از این مسئله عصبانی و ناراحت می شدم. اما کشورها همواره از یکدیگر جاسوسی کرده اند. شما نباید حساسیت فوق العاده ای به این مسئله نشان دهید.



گراهام در بخش دیگری از این گفتگو به مسئله بحران اوکراین پرداخته و سیاست آلمان در قبال اوکراین را برای آمریکا ناراحت کننده خوانده و گفت: فراکسیون جمهوریخواهان و بسیاری از دموکرات ها در آمریکا بر این عقیده اند که ما باید اوکراینی ها را مسلح کنیم.



وی در ادامه گفت: پوتین البته اخیرا به اهداف خود دست یافته است. وی اوکراین را به عنوان کشوری که ما آمریکایی ها استقلال آن را تضمین کرده ایم از نظر سیاسی و اقتصادی ناپایدار کرده است.



این نامزد جمهوریخواه ریاست جمهوری آمریکا سیاست آلمان در قبال اوکراین را خطایی بزرگ ارزیابی کرده و تصریح کرد: من در صورتی که رئیس جمهوری آمریکا شوم ارتش آمریکا را شدیدا توسعه می دهم و بودجه دفاعی کشورمان را به شدت افزایش می دهم. من آلمان و دیگر شرکای خود در ناتو را هم مجاب می کنم که اقدامی مشابه را انجام دهند. من اروپا را با گاز آمریکا تامین می کنم تا به روسیه غیر وابسته شود. شما آلمانی ها با رویکرد خود شدیدا در برابر پوتین شکست خواهید خورد.



وی در ادامه درباره مخالفت خود با توافق هسته‌ای اوباما با ایران نیز گفت: بسیاری از توافقات و سازش‌ها را من نمی توانم بفهمم. این توافق بزرگترین خطایی است که جهان آزاد تا به حال انجام داده است. اگر ایران در حالی که من رئیس جمهوری آمریکا هستم برای ساختن بمب اتمی تلاش کند من آن را متوقف خواهم کرد. من این رژیم، تاسیسات هسته‌ای آن، نیروی دریایی و هوایی آن را نابود خواهم کرد. من وارد جنگ می شوم و پیروز خواهم شد.



گراهام در پاسخ به این پرسش که آیا جنگ عراق برای شما یک درس تلخ نیست گفت: این جنگ چیزهای را به ارمغان آورده است. طبیعتا بوش خطا هایی مرتکب شده است اما بزرگترین خطای ما این بود که زود از این کشور عقب نشینی کردیم.