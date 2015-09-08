کلاه برداری ۷۰ میلیون دلاری از ناتو در افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، در حال حاضر ناتو در حال بررسی این ادعا است که شرکت «سوپریم»، تامین کننده سوخت ناتو گران فروشی کرده و چند برابر بیشتر از هزینه های متعارف پول دریافت کرده است.

ناتو اعلام کرد اتهام گران فروشی این شرکت در حال بررسی است. بر اساس گزارشات، ناتو هر سال دو میلیار دلار برای خرید و انتقال سوخت به نیروهای خود هزینه می کند. نبود جاده های مناسب، نبودن بندرگاه ها و هزینه بالای انتقال سوخت از مناطق تحت تصرف طالبان از عمده ترین دلایل افزایش هزینه های ناتو است.

این در حالی است که چندی پیش نیز همین شرکت به جرم کلاه برداری در فروش تدارکات و مواد غذایی به نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان به پرداخت میلیون ها دلار محکوم شده بود.

شرکت سوپریم گفته است مشغول مذاکره با مقامات ناتو در این خصوص است.